Eerste boom geplant voor Polderbos bij Slingelandse Plassen in Goudriaan

GOUDRIAAN • Wethouder Teunis Jacob Slob van Molenlanden heeft zaterdag de eerste boom geplant in het Polderbos in Goudriaan. Het gaat om een nieuw initiatief in recreatieterrein de Slingelandse Plassen.

Met steun van de gemeente werken vrijwilligers uit de Alblasserwaard nauw samen om een voedsel- en herinneringsbos te realiseren, in combinatie met een centrum voor natuureducatie. Hun drijfveren: liefde voor natuur en landschap, en het versterken van de biodiversiteit in de eigen omgeving. Bij de opening prees wethouder Slob de inzet van de vrijwilligers. ‘Het Polderbos is een prachtig voorbeeld hoe door samenwerking mooie nieuwe dingen kunnen ontstaan.’

Het Polderbos heeft inmiddels een stichtingsbestuur gevormd met Jan Westendorp uit Groot-Ammers als voorzitter. Vrijwilligers zijn van harte welkom om aan te haken. De komende paar weken is nog het nodige te doen met het aanplanten van struiken en de aanleg van een snipperpad. En in de loop van het zomerseizoen zijn er ook allerlei onderhoudstaken te doen.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Piet Witzier uit Goudriaan om de mogelijkheden te bespreken: 06-57301804 of polderbosslingeland@outlook.com.