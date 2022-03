Albert Schweitzer ziekenhuis staat weer meer bezoekers bij opgenomen patiënt toe

DORDRECHT • Tegelijk met de verdere versoepeling van coronamaatregelen in het land, heft ook het Albert Schweitzer ziekenhuis een aantal beperkingen op.

Zo wordt er weer meer bezoek toegestaan bij opgenomen patiënten. Uit voorzorg voor kwetsbare patiënten en wegens het hoge ziekteverzuim onder personeel door corona, laat het ziekenhuis nog niet alle maatregelen los.

Vanaf woensdag 16 maart komt het dringende verzoek om in het ziekenhuis steeds en overal een mondneusmasker te dragen, te vervallen. Het houden van anderhalve meter afstand blijft voorlopig wel van kracht, ook de looproutes blijven daarop ingericht. In situaties waarin het niet mogelijk is om afstand te bewaren tijdens een behandeling of onderzoek, draagt de zorgverlener een mondneusmasker of faceshield en hoeft de patiënt dit niet te doen. Patiënten die dat willen, mogen vanzelfsprekend een mondneusmasker blijven dragen.

Het beantwoorden van gezondheidsvragen bij de entrees door patiënten en bezoekers blijft verplicht, om te helpen het coronavirus buiten het ziekenhuis te houden. Opgenomen patiënten mogen weer meer bezoek ontvangen: maximaal twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment. Zij houden tijdens het bezoek anderhalve meter afstand. Lukt dit niet, dan dragen ze een mondneusmasker. Wisselen van bezoekers mag, maar moet buiten het ziekenhuis gebeuren.

Patiënten van de Spoedeisende Hulp mogen één begeleider bij zich hebben. Wisselen mag één keer, buiten het ziekenhuis. Bij patiënten tot en met 16 jaar of kwetsbare ouderen zijn twee begeleiders toegestaan. Patiënten die een poliklinisch spreekuur of een onderzoeksafdeling bezoeken, mogen maximaal één begeleider bij zich hebben. Het ziekenhuis vraagt iedereen om voorzichtig te blijven: “Corona is niet weg. Blijf weg uit het ziekenhuis met klachten die op het virus kunnen duiden.” Voorlopig blijven extra beveiligers op de locaties aanwezig voor de veiligheid van alle aanwezigen en om de verpleging te helpen de bezoekregels op de afdelingen te handhaven.