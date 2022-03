Start zwemlessen in de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Met ingang van 2 april starten de zwemlessen voor jong & oud bij buitenzwembad de Doetsekom in Giessenburg.

In het buitenbad in Giessenburg worden ook in seizoen 2022 weer zwemlessen voor de jeugd voor diploma A gegeven. Hierbij wordt gestart in het ondiepe bad op een speelse manier om de kinderen watervrij te maken en vervolgens worden de diverse zwemslagen aangeleerd. Twee keer per week lessen de kinderen een half uur onder leiding van onze ervaren zweminstructeur Mary van der Plas. Voor het diploma A is het een vereiste dat kinderen bij aanvang van de lessen minimaal 4 jaar oud zijn.

Nieuw in seizoen 2022 is de mogelijkheid om na het behalen van het A diploma, ook lessen voor het B diploma te volgen. Ook voor deze les geldt dat er twee per week een half uur wordt gezwommen onder leiding van Mary van der Plas.

Tegenwoordig leren jonge kinderen al tijdens de eerste zwemlessen de basis van de borstcrawl. Maar als je wat ouder bent heb je het misschien wel nooit tijdens je zwemlessen geleerd. Om die reden start de Doetsekom ook in seizoen 2022 met een basis borstcrawl zwemles voor volwassenen. Daarnaast is het mogelijk om je aan te melden voor de lessen ‘zwemtechniek voor gevorderden’. Elke week is er een ander programma waarbij naast de borstcrawl zwemslag, ook de schoolslag - rugslag en rugcrawl aan de orde komen. Door je techniek te verbeteren zal je ervaren dat het zwemmen prettiger is. Voor de lessen voor volwassenen geldt dat de lessen 1x per week (een uur) in kleine groepen worden gegeven, in een periode van 10 weken.

Meer informatie over tijden, kosten en aanmelden is te vinden op www.dedoetsekom.nl.