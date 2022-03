Woning in Nieuw-Lekkerland ingericht als ‘tussenvoorziening’ voor statushouders

NIEUW-LEKKERLAND • Een woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is de afgelopen tijd ingericht als zogenaamde ‘tussenvoorziening’ voor statushouders.

Hier kunnen zij tijdelijk worden opgevangen, voordat er een permanent onderkomen beschikbaar is. “Het voordeel is dat we hiermee de overvolle asielzoekercentra ontlasten en dat we alvast kunnen beginnen met het proces van inburgeren”, licht een woordvoerster van de gemeente Molenlanden toe.

Wethouder Arco Bikker en enkele ambtenaren zijn langs geweest bij de omwonenden om één en ander toe te lichten.

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente Molenlanden had in december aan de provincie aangeboden om in sloopwoningen en drie locaties statushouders en/of asielzoekers op te vangen. Inmiddels is voor één van deze locaties bij de provinciale overheid subsidie aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. “We verwachten dat eind maart duidelijk is of we dit geldbedrag krijgen.”