Scholen O2A5 vieren week van het openbaar onderwijs

REGIO • Van maandag 21 maart tot en met vrijdag 25 maart is het ‘De week van het openbaar onderwijs’ en iedereen is uitgenodigd op de 25 basisscholen van Stichting O2A5. De scholen openen hun deuren en iedereen die interesse heeft om eens binnen te kijken is van harte welkom.

Alle basisscholen in Nederland hebben de taak om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Om in te spelen op de multiculturele samenleving, heeft de minister van onderwijs in 2019 bij wet burgerschapsvorming als kerntaak van het onderwijs benoemd. Voor het openbaar onderwijs iets vertrouwds, omdat zij van oudsher de ambitie hebben verbinding te zoeken.

Op de scholen van O2A5 leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Ze staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door samen in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een gedegen handvat voor hun toekomst!

Wie op bezoek wil op een van de scholen van O2A5 kan op www.o2a5.nl alle scholen vinden. Op de website van de school naar keuze staat op welke dag en tijd belangstellenden welkom zijn.