Goudriaanse Molen voorzien van nieuwe wieken

GOUDRIAAN • De werkzaamheden om de Goudriaanse Molen te voorzien van een nieuw wiekenkruis gingen maandagochtend van start.

Daarbij werd als eerste een nieuwe roede gestoken; de voorganger brak volkomen onverwacht in juli 2020 in volle vlucht af. De overgebleven roede werd in de loop van maandag verwijderd en eveneens vervangen door een nieuw exemplaar. Het zal nog enige weken duren voor de klus geklaard is. Waarschijnlijk is de molen over een maand weer maalvaardig.