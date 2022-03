De Kattenmand uit Nieuw-Lekkerland zoekt stukje grond voor nieuw asiel

NIEUW-LEKKERLAND • Kattenasiel De Kattenmand is al ruim 21 jaar gevestigd in een knus pand aan de Hoogaarslaan 81a in Nieuw-Lekkerland.

Er is niets mis met deze locatie, maar toch heeft het bestuur van Stichting De Kattenmand een grote wens: een stukje grond in Nieuw-Lekkerland of directe omgeving waarop een nieuw kattenasiel mét buitenverblijven kan worden gerealiseerd.

Het asiel is in de loop van de tijd geworteld in de Lekkerlandse samenleving. Regelmatig staan er dan ook mensen voor de grote ramen van de ‘huiskamers’ waar het overgrote deel van de asielkatten vrij kan rondlopen. Dertig vrijwilligers zorgen ervoor dat het de dames en heren aan niets ontbreekt. “Het gezegde rust, reinheid en regelmaat is zeker van toepassing op ons asiel”, vertelt Cora Haanskorf, penningmeester van Stichting De Kattenmand. “Om die reden werken we volgens een vast patroon. De dag begint met het voeren van de katten. Daarna worden de kattenkamers schoonmaakt. Als het werk gedaan is dan is het tijd om te knuffelen. We vinden het belangrijk dat onze katten veel liefde en aandacht krijgen. Dit helpt hen om sneller te socialiseren, als dat nodig is.”

Heel veel kattenliefhebbers weten de weg naar De Kattenmand te vinden. In 2021 kregen maar liefst 264 katten volwassen katten en kittens een baasje. Hoe leuk en gezellig het in De Kattenmand ook is, helemaal ideaal is het huidige pand niet, met name door het ontbreken van een buitenruimte. Cora: “We zijn al geruime tijd op zoek naar een geschikt stuk grond met een oppervlakte van zo’n 500 vierkante meter met de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen of de bestaande bebouwing aan te passen. Het ligt in de bedoeling dat het een klimaatneutraal gebouw wordt. We hopen van harte dat zich naar aanleiding van dit artikel iemand meldt die ons in staat kan stellen om onze droom waar te maken.” Reacties graag via e-mail: dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com of telefonisch: 06-22735139.