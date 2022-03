Paasactie Inspire2LiveChoir voor het Prinses Maxima Centrum

REGIO • Het Crea-team van het Inspire2LiveChoir verkoopt eieren, chocolaatjes en paasstollen voor het goede doel. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het Prinses Maxima Centrum, voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen maar ook voor behandeling van kinderen met kanker uit Oekraïne.

Crea, actief tegen kanker, bestaat uit leden van het Inspire2LiveChoir. Dit koor zingt uitsluitend voor projecten van de kankerbestrijding. Het Crea-team houdt allerlei acties om geld in het laadje te brengen van het Prinses Maxima Centrum. Geld dat hard nodig is voor het onderzoek naar kinderkanker en met name hersentumoren bij kinderen. Het Prinses Maxima Centrum gaf onlangs aan ook kinderen uit Oekraïne die kanker hebben, te willen helpen. Vanwege alle onderzoeken en die hulp is het geld hard nodig.

Tien verse eieren kosten € 2,50, de massieve chocolaatjes van in totaal 250 gram kosten € 5,- en de paasstol van een pond kost € 7,50. Koopt men deze drie producten als smulpakket dan is de prijs € 14,-. “Wellicht ook een idee voor bedrijven om de medewerkers iets speciaals met Pasen te geven als dank voor hun inzet in de afgelopen periode”, aldus het Crea-team.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het Prinses Maxima Centrum. Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met 24 maart via crea.actieftegenkanker.adrie@outlook.com. Levering is vanaf 7 april. Wil men niet bestellen maar toch een bedrag overmaken voor dit goede doel: NL 10 RABO 0113449135 o.v.v. Paasactie crea 2022.