Ooievaars achter Natuurcentrum De Schaapskooi weer online

SCHOONREWOERD • De vrouwtjes ooievaar met ringnummer 3E 037 is weer op haar vertrouwde nest achter De Schaapskooi in Schoonrewoerd terug gekeerd. Ook dit keer vergezeld met een niet geringd mannetje.

Dit paartje bezoekt de Schaapskooi nu voor de zevende keer. De eerste keer in 2016 kwamen er geen kuikens groot, dit omdat het toen tweejarige vrouwtje nog te onervaren was. Maar vanaf 2017 ging het goed, in vijf jaar tijd werden negen jongen grootgebracht, een prima resultaat.

Al jaren hangt er boven het nest een camera, zodat het gezin online te volgen is. In de loop der jaren is een grote groep fanatieke ooievaarspotters ontstaan. Vanaf begin maart is er van alles te doen, het stel begint met een grondige renovatie van het nest en er wordt regelmatig gepaard.

Spannend is om te volgen wanneer een eerste ei wordt gelegd en hoeveel het er uiteindelijk worden. Na de broedperiode wordt het nog spannender, want het gebeurt niet of nauwelijks dat alle kuikens groot worden. Dan is de natuur keihard, er zijn soms gruwelijke beelden te zien, denk hierbij aan moord en kannibalisme. Ook weersomstandigheden of verhongering kunnen fataal zijn voor de opgroeiende jonkies. Maar als alles verder goed gaat met de overige jongen is het leuk om te zien hoe zij worden gevoerd, maar ook hoe zij door oefening hun vliegspieren ontwikkelen en uiteindelijk het nest verlaten.

Voor een beter beeld is afgelopen week een nieuwe moderne webcam geplaatst, dit is gedaan door Case Electronics uit Arkel ook bieden zij belangeloos de videostreaming aan.

Meekijken kan op www.natuurcentrum.nl en klik op de afbeelding van de ooievaar rechts in beeld.