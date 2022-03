Bloemenactie familie Duits uit Hei- en Boeicop voor Stichting Tess

HEI- EN BOEICOP • Wegens het grote succes vorig jaar organiseert de familie Duits uit Hei- en Boeicop opniew een bloemenactie voor het goede doel van Stichting Tess: dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking.

Zoon Endrie Duits staat sinds januari 2021 op de wachtlijst van Stichting Tess voor dolfijntherapie.

Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Stichting Tess ondersteunt deze therapie. Dolfijntherapie heeft aansprekende resultaten geboekt op het gebied van onder andere communicatie, motoriek, zelfstandigheid en oog-hand-coördinatie en is een opstap naar een beter welzijn.

Van de ouders wordt verwacht dat actief helpen bij het inzamelen van geld in te zamelen. Meer info op www.stichtingtess.nl.

Met de actie kan er van alles gekocht worden: 1 bos tulpen (10 stuks) voor € 4,00, 3 bossen voor € 10,00, 1 tray violen (10 stuks) voor € 3,00, 4 trays voor € 10,00, 1 zak potgrond (20 liter) voor € 3,00, 2 bossen tulpen + 2 trays violen voor € 12,00, 2 bossen tulpen + 2 trays violen + zak potgrond voor € 14,50 ((kleuren zijn afhankelijk van de leverancier).

Afhalen kan in Hei- en Boeicop op vrijdag 25 maart van 16.00 tot 18.00 uur, afhalen kan in Lexmond op zaterdag 26 maart van 09.00 tot 12.00 uur. Er kan eventueel bezorgd worden op zaterdagmiddag 26 maart. Dat is in Hei- en Boeicop en Lexmond gratis, in een straal van 10 km is dat 1 euro.

Betaling bij voorkeur vooraf via betaalverzoek/tikkie. Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 23 maart via Facebook (persoonlijk bericht), Whatsapp (06-44640058), e-mail (marduits@outlook.com) of de telefoon: 0345-641669.