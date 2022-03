Acties in Streefkerk voor Oekraïne

STREEFKERK • Afgelopen week zijn er op diverse plekken in Streefkerk acties gehouden voor Oekraïne.

Op vrijdag en zaterdag werd in de Spar in Streefkerk een actie gehouden om producten te verkopen voor de vluchtelingen in Oekraïne. Heel veel vrijwilligers hebben een uur in de winkel gestaan om hygiëne producten en etenswaren te verkopen die volgende week via de stichting CRR naar Oekraïne worden gebracht.

Ook een aantal kinderen hadden klusjes gedaan en hebben met het opgehaalde geld producten gekocht. Op de foto staan Jelle en Ruben. Zij hadden 140 euro opgehaald met klusjes.