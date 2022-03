Progressief Molenlanden vraagt aandacht voor armoede in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op vrijdag 11 maart heeft de fractie van Progressief Molenlanden (PM) een aantal exemplaren van de Quiet 500 overhandigd aan het gemeentebestuur van Molenlanden. Wethouder Lizanne Lanser nam het in ontvangst.

De Quiet 500 is een landelijk spraakmakend magazine waarin armoede in Nederland centraal staat. Het blad is met een knipoog geschreven naar de Quote 500 waarin juist de rijkste Nederlanders worden geportretteerd.

Achter de voordeuren

Bart Toonen, nummer 2 en Jeanette Hessels, de nummer 3 van de kieslijst van PM lichten het aanbieden toe: “Dit blad staat vol met inspirerende verhalen over wat armoede met iemand kan doen. De vooroordelen, mensen die door de corona veel zijn kwijtgeraakt en plots in de armoedeval zijn terecht gekomen. Maar ook de nare ervaringen hoe je snel tot eenzaamheid en uitsluiting kan vervallen. Het sociale isolement is vaak groot. Dit vraagt grote aandacht en passend beleid”.

Ook in Molenlanden is er armoede achter de voordeuren. Bart Toonen: “Het blad is een symbolische manier om op een stevige koers op armoede in te gaan zetten. En daarvoor hoeven we niet te wachten op een nieuwe raad en/of nieuw college. We kunnen vandaag beginnen door armoede een gezicht te geven”.

Op dit moment leeft volgens Progressief Molenlanden 6% van de huishoudens in de gemeente van een zeer laag inkomen, terwijl 13% van de huishoudens een zeer hoog inkomen heeft. En daarmee leven er in Molenlanden kinderen, ouderen en alleenstaande in armoede. Elk gezin dat in armoede moet leven is er één teveel.

Progressief Molenlanden biedt daarom dit blad aan om armoede nog meer een gezicht te geven. Gelukkig is er al aandacht voor binnen Molenlanden, maar gezien de grootte van dit probleem vraagt PM flinke extra inspanning van het college en van de nieuwe raad.

De PM-fractie hoopt dat dit blad een inspiratie zal zijn voor het huidige en toekomstige college.