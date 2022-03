Dick en Jozien Kruijthoff kijken dankbaar terug op afscheid van Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Overweldigend. Ontroerend. Dankbaar. Het zijn woorden waarmee Dick en Jozien Kruijthoff omschrijven hoe ze terugkijken op het afscheidscadeau dat inwoners van Bleskensgraaf, Wijngaarden en omliggende plaatsen hen aanboden.

In een helikopter vlogen ze over de dorpen, waar velen met krijt dankwoorden en tekeningen op groot formaat hadden aangebracht. Ook hing bij veel huizen de vlag uit. “Iedere ochtend als we wakker worden, denken we er weer met een warm gevoel aan terug. Het was zo mooi om de waardering te zien voor de dertig jaar dat we hier gewerkt en gewoond hebben. Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk bedanken, maar via deze weg willen we onze hartelijke dank graag uitspreken.”

In de afgelopen dertig jaar raakten ze geworteld in het dorp langs de Graaf. Lief en leed deelden ze met de inwoners, met wie ze letterlijk van het wieg tot het graf verbonden waren. Bij het afscheid kregen ze een map met daarin verhalen van hun patiënten. Jozien: “Elke dag lezen we vijf bladzijden. Bijzonder is dat er drie kernwoorden steeds terug komen: tijd, aandacht en kunde.”

Bijbel

Als huisarts maak je dagelijks beslissingen die leven of sterven in kunnen houden. Voor Dick Kruijthoff was zijn geloof een belangrijke steun om met die druk om te gaan. “Elke ochtend las ik een stukje uit de Bijbel en vroeg ik in een gebed steun; voor mezelf, maar ook voor de ernstig zieken in onze praktijk. Dat gaf me altijd energie en de rust om mijn werk ook uit handen te kunnen geven.”

Hij vervolgt: “Daarnaast ben ik niet voor niets huisarts geworden: medische vraagstukken heb ik altijd heel interessant gevonden. Het gaf ook veel voldoening om op basis van klachten die mensen aangeven een juiste diagnose te stellen. En ja, ik had het soms ook mis. Een huisarts is een mens en dus maak je fouten. Hoe ik daarmee omging? Door open en transparant het gesprek erover aan te gaan. Zo konden de mensen wie het betrof en ik zelf het een plek geven. Dat moet ook: we leven in een kleine gemeenschap, waarin je met elkaar verder moet. Maar makkelijk was dat nooit.”

Onverklaarde genezingen

De deur van de huisartsenpraktijk in Bleskensgraaf hebben ze begin dit jaar definitief achter zich dichtgedaan. Met vrijwilligerswerk en een promotieonderzoek naar medisch onverklaarde genezingen vullen de dagen zich voor het Bleskensgraafse echtpaar.

Al twaalf jaar is Dick Kruijthoff bezig met een onderzoek naar wonderlijke en medisch onverklaarde genezingen. De aanleiding was de genezing van plaatsgenoot Janneke Vlot bij een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Kruijthoff dook samen met artsen van het VU Medisch Centrum in soortgelijke dossiers tussen 2015 en 2020. Eind dit jaar hoopt hij het af te ronden met een proefschrift. “En ik val een dag in de week in als waarnemend huisarts op Goeree Overflakkee”, vult Dick aan. “Dat vind ik prettig om te doen én het houdt mijn kennis en kunde op peil.”

