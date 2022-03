Noodopvang vluchtelingen Oekraïne in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas toch nog onzeker

OUD-ALBLAS • Het is toch nog onzeker of dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas gebruikt gaat worden voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Vrijdagochtend ontvingen inwoners van het dorp een brief waarin de komst van 75 vluchtelingen aangekondigd werd. Later op de dag meldde het gemeenbestuur dat dit nog niet vaststaat.

‘Het is op dit moment onzeker óf en hoe De Beemd wordt ingezet voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne’, stelt de gemeente op Instagram. ‘Helaas weten we nog niet wat de definitieve plannen van de Veiligheidsregio zijn met deze opvanglocatie. Het is een crisis waarin ontwikkelingen zich snel en dynamisch ontwikkelen. Dagelijks zoeken we met elkaar naar passende oplossingen.

Gebruikers

De komende dagen kunnen reguliere gebruikers daardoor in De Beemd terecht. ‘Hierover staan we in contact met de beheerder en gebruikers van De Beemd.’



Uit voorzorg is voor woensdag 16 maart in elk geval het stembureau van De Beemd verplaatst naar Jeugdcentrum Beréa. Zodra meer bekend is over de mogelijke opvanglocatie, volgt meer informatie.