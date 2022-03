Lijsttrekkers pakken podium tijdens interessant slotdebat in Helsdingen

VIANEN • In Sport- en Cultuurcentrum Helsdingen in Vianen heeft gisteravond het slotdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week plaatsgevonden. In de theaterzaal van het centrum gingen zeven lijsttrekkers en John van der Velden van VHL Lokaal, hij verving de zieke Teus Meijdam, met elkaar in debat over diverse uitdagingen die er binnen de gemeente liggen. Een duidelijke winnaar viel er niet aan te wijzen na afloop.

Sowieso kwam het niet tot veel harde clashes gedurende de anderhalf uur dat de lijsttrekkers met elkaar in discussie gingen. Natuurlijk zijn er thema’s waarover anders gedacht wordt, maar toch werd gedurende het debat ook meerdere malen benadrukt dat men raadsbreed de afgelopen jaren fijn heeft samengewerkt en dat men dit vooral ook wil blijven doen. Ongeacht de uitslag van de verkiezingen lijken er dus genoeg aanknopingspunten voor een te vormen coalitie te zijn.

Bereikbaarheid

Waren er dan helemaal geen verhitte discussies? Jawel. Zo benadrukten Evert Geluk (SGP) en Jaap Breur (D66) beiden de ondernemers in de binnensteden te willen helpen, maar verschillen ze duidelijk van mening over de wijze waarop dit moet gebeuren. Breur pleit ervoor om de historische binnensteden van Vianen en Leerdam autoluw te maken: “Die binnensteden zijn niet gebouwd op de doorstroom van auto’s. Door ze autoluw te maken worden terrasjes en winkeltjes veel meer een verblijfplaats voor het publiek.”

Volgens Geluk werkt dit juist averechts: “Ondernemers willen juist bereikbaar zijn. In dat kader pleit ik ook voor rondwegen bij Nieuwland en Lexmond Die vergemakkelijken het voor inwoners om bij de winkels te komen.” Wat betreft dat laatste punt ziet D66 juist liever dat er meer wordt geïnvesteerd in de mobiliteit van de fietser, door bijvoorbeeld het aanleggen van fietssnelwegen.

Woningbouw

Een onderwerp wat vanzelfsprekend blijft terugkeren is de woningbouw. Ook hiervoor geldt dat alle partijen willen dat er gebouwd gaat worden. Voor wie, waar en hoeveel dan precies zijn de voornaamste discussiepunten. Hanneke van der Leun van de VVD benadrukte dat haar partij vindt dat de komende vier jaar 4.000 woningen bij moeten komen binnen Vijfheerenlanden.

Marieke van der Spek (CDA) gaf aan dit erg veel te vinden. Wel vindt ze dat er continu bouwplannen ontwikkeld moeten worden, tussen het plan en de daadwerkelijke bouw zit immers veel tijd en de bouw van woningen moet niet stagneren. Haar partij pleit bovendien voor de aanstelling van een wethouder die het complete woondossier in zijn/haar portefeuille krijgt.

Binnen bestaande kernen

Erik van Doorn legde namens GroenLinks uit een voorkeur te hebben voor het bouwen van huizen binnen de bestaande kernen en dus liever niet te willen bouwen in het groen eromheen. Toch wil ook zijn partij hier rekbaar mee omgaan en het ook weer niet helemaal uitsluiten. Dat er woningen bij moeten is namelijk duidelijk.

Joop van Montfoort benadrukte echter ook het belang van groen binnen woonwijken, wat zou verdwijnen als er woningen bij komen in bestaande wijken. “Wanneer boeren aan de randen van de dorpen stoppen, moeten we die grond als gemeente kopen. Hier kunnen we dan betaalbare woningen voor onze eigen inwoners bouwen.”

Inspraak inwoners

Een ander gespreksonderwerp was de de mate van inspraak van inwoners. Als het aan VHL Lokaal ligt wordt er een proef gedaan om gekozen wijk- of dorpsraden budget en eigen verantwoordelijkheid te geven over beslissingen die er aldaar moeten worden genomen. De ChristenUnie, D66 en het CDA staan op voor een proef, maar zijn sceptisch. Zij zijn er voor om in gesprek te gaan met de inwoners en hen mee te laten denken, maar zouden dit niet formaliseren.

Rol agrariërs in klimaatbeleid

De felste discussie van de avond werd misschien wel gevoerd over het klimaatbeleid en dan vooral de rol van de agrariërs hierin. Volgens Erik van Doorn (GroenLinks) moet er een actief beleid gevoerd gaan worden om de boeren te helpen met hun transitie naar de toekomst. In Den Haag is nou eenmaal besloten dat de veestapel terug moet worden gebracht.

Volgens Evert Geluk heeft de samenleving de boeren nu juist meer dan ooit nodig, ook door de oorlog in Oekraïne. Om dit erbij te halen vond van Doorn dan weer ‘makkelijk’ van de SGP-lijsttrekker.

Al met al was het dus een boeiende avond, waarop op de inhoud werd gedebatteerd. Volgens de presentator van dienst heeft zo’n 50% van de stemgerechtigde bevolking nog geen definitieve keuze gemaakt op welke partij men gaat stemmen. Wellicht dat dit debat de twijfelende kiezer een beetje geholpen heeft.

Het hele debat is terug te kijken via: https://www.src.fm/index.php?page=regionieuwscontent&Id=40624.