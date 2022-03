Voormalig Lexmonder Jan ‘t Lam fietst de wereld rond: ‘We willen heel Noord- en Zuid Amerika en Afrika door’

LEXMOND • Jan ‘t Lam werd geboren in Lexmond en groeide er op. Zijn ouders runden er supermarkt De Spar. Na een stage in Engeland vertrok Jan op zijn achttiende om niet meer terug te komen. De inmiddels 50-jarige ‘t Lam woont inmiddels in Huizen met vriendin Inge Jansen en samen gaan zij iets bijzonders doen. Wat? Zo’n beetje de hele wereld over fietsen. Eerste tussenstop: Lexmond.

Met de camper door Spanje

“Inge en ik hebben elkaar vorig jaar in april pas leren kennen”, vertelt Jan over de totstandkoming van zijn bijzondere reis. “Ik heb altijd veel gefietst, gehiked en geklommen en ook zij is sportief en avontuurlijk aangelegd en een natuurliefhebster. Ze heeft een zelfgebouwde camper waar we in juni mee naar Spanje zijn gegaan. Op dag vijf werd onze hele camper leeggeroofd, maar uiteindelijk zijn we toch een maand weggeweest en hebben we het heel leuk gehad.”

Tijdens die trip door Spanje praat het koppel over hoe het zou zijn om in een ander land te wonen en of ze dat zouden zien zitten. Ze hebben het over een mogelijke Bed & Breakfast. Beide houden namelijk ook van eten, koken en gezelligheid. Totdat Inge ineens tegen Jan zegt: “Ik denk dat ik met jou de wereld wel rond wil fietsen.” Beide worden enthousiast en beginnen met plannen.

Alternatieve route

“Het was de bedoeling om in september te gaan starten”, zegt Jan. “Maar we kregen er zo veel zin in dat we besloten hebben om eerder te vertrekken. Inge heeft haar baan opgezegd en ik was zelfstandig ondernemer.” De bedoeling was om richting het oosten te gaan fietsen, maar door de oorlog in Oekraïne heeft het sportieve koppel een alternatieve route bedacht.

“We gaan eerst richting Engeland om daarna via Ierland de oversteek richting Amerika of Canada te maken. De bedoeling is om die oversteek per vrachtschip te maken, je hebt schepen die passagiers meenemen, maar vanwege corona is nog niet zeker of dat mogelijk is. Kan het niet dan gaan we vliegen. Vervolgens willen we heel Noord- en Zuid-Amerika door om uiteindelijk uit te komen in het zuiden van Argentinië.”

Niet aan tijd gebonden

“Van daaruit naar het eiland South Georgia om vervolgens richting Zuid-Afrika te gaan. En dan weer hele continent Afrika naar boven. Het zou zelfs kunnen dat we daarna nog richting Azië gaan. We zijn niet aan tijd gebonden, maar hebben er zo’n anderhalf à twee jaar voor uitgetrokken.”



Tussendoor nemen de avonturiers wel de tijd om van de mooie plekken te genieten. Ze fietsen niet iedere dag, maar zullen ook zo nu en dan werken. Soms vrijwillig en soms om de spaarpot aan te vullen. Beide fietsers zijn bepakt met zo’n 25 kilo aan kleding en kampeerbenodigdheden en daarop komen nog de elektronische apparaten zoals de Ipad, Go Pro, powerbanks en een drone.



De reis startte afgelopen zaterdag vanaf Fort Uitermeer in Weesp, waar Jan en Inge werden uitgezwaaid. Aan het einde van de middag kwam het stel aan in Jan’s geboorteplaats: Lexmond. “Ik ben nog altijd bevriend met mensen van toen. Heel leuk om dus even terug te zijn en te overnachten bij vrienden.”