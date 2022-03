Opvang 75 vluchtelingen uit Oekraïne in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas worden 75 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het gaat daarbij om een periode van zes maanden tot een jaar.

Het gemeentebestuur van Molenlanden deelde dat vrijdagochtend per brief mee. ‘De voorbereidingen voor de inrichting van deze locatie starten zo snel mogelijk. (..) Om de vluchtelingen rust te geven, komt er de komende dagen een portier bij de deur. Samen met vrijwilligesr dragen we dag en nacht zorg voor de vluchtelingen.’

De noodopvang in De Beemd is de eerste locatie in Molenlanden; het is het resultaat van een zoektocht naar passende opvanglocaties in de gemeente. ‘De zoektocht gaat nog verder.’ In meerdere dorpen, met name in Molenaarsgraaf, Brandwijk en Nieuw-Lekkerland hebben bij particulieren inmiddels al meer dan honderd Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak gevonden.

Gebruikers

Het bestuur van De Beemd staat achter het besluit van de gemeente. De gebruikers van het dorpshuis worden op andere locaties ondergebracht. ‘Met hen blijven we in contact om zo goed mogelijk samen op te trekken.’