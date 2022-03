De voordelen van het importeren van een auto

Het is niet gek om na te denken over het importeren van een auto. Er klinken namelijk flink wat positieve geluiden over het importeren tegenover het kopen in eigen land. En er zitten ook een absoluut een aantal voordelen aan het importeren van een auto.

Daar vertellen we je hier meer over. We vertellen je daarnaast ook een paar valkuilen waar je op moet letten bij het importeren van een auto.

Lagere prijzen

Vooral een auto importeren uit Duitsland wordt veel gedaan. Dat heeft met name te maken met de prijzen. Doorgaans zijn auto’s in Duitsland goedkoper dan auto’s in Nederland. Zeker als je het hebt over Duitse auto’s. Ook occasions kun je er vaak voor een lagere prijs vinden. Naast Duitsland zijn er nog meer landen waar je goedkopere auto’s kunt verwachten dan in Nederland, of dat nu nieuwe of tweedehands auto’s zijn.

Een paar belangrijke addertjes onder het gras

Daarbij is het wel belangrijk om goed op te letten. Met name bij gebruikte auto’s van particuliere verkopers moet je alert zijn. Het is niet altijd precies te achterhalen wat de status van de auto is. Het helpt als je zekerheid van een geldige keuring hebt uit het land waar de auto vandaan komt. Die kan dan overgenomen worden en dan betaal je enkel voor de RDW-keuring. Als de auto nog in Nederland gekeurd moet worden, zouden de kosten hiervoor hoog op kunnen lopen.

Daarnaast moet je je goed bedenken welke extra kosten je maakt. Je betaalt dus wellicht voor een APK en eventuele nodige werkzaamheden om die te krijgen, of je betaalt voor de RDW-keuring. Daarnaast betaal je nog BPM, de belasting personenauto’s en motorrijtuigen. Die moet je direct betalen. Je kunt deze wel van tevoren berekenen. Na het betalen van die belasting kun je kentekenplaten aanvragen waarvoor je ook nog moet betalen.

Vooral de kosten voor het transport van de importauto kunnen hoog oplopen. Bedenk je dus goed hoe je de auto naar Nederland krijgt en wat je hieraan kwijt bent. Of je hem nu zelf gaat halen of een transportbedrijf inschakelt. De transportkosten, de belasting en de keuring bij elkaar betaal je dus nog bovenop de koopprijs van je nieuwe of gebruikte auto.

Ander aanbod

Als geld geen issue is, zijn er ook nog andere voordelen. Het aanbod in andere landen kan anders zijn dan in Nederland. Misschien is jouw droomauto alleen maar buiten Nederland te krijgen. Er is wereldwijd of alleen al Europa simpelweg een groter aanbod te vinden dan enkel in ons eigen land. Dat betekent dat je precies jouw perfecte auto kunt uitkiezen op de markt.