Geen brandstof van het Russische LUKoil meer voor Waardlanden en Avri

REGIO • Reinigingsdienst Waardlanden en afvalinzamelaar Avri nemen met ingang van vrijdag 11 maart voor onbepaalde tijd geen brandstof meer af van de Russische oliemaatschappij LUKoil.

Beide publieke bedrijven hebben hiertoe besloten vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Zij vinden bovendien dat dit besluit passend is in het licht van het Europese sanctiebeleid richting Rusland.

Samen verrichten de twee overheidsbedrijven taken op het gebied van afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte voor zo’n 500.000 inwoners van 12 gemeenten in de Alblasserwaard (Zuid-Holland), Vijfheerenlanden (Utrecht) en Rivierenland (Gelderland). Er werken bij elkaar ruim 300 mensen.

Net als veel andere landen in Europa is Nederland sterk afhankelijk van gas en olie uit Rusland. Twee bedrijven spelen hierbij een grote rol: Gazprom en LUKoil. Vanwege de huidige situatie die Rusland heeft veroorzaakt, willen overheden van de contracten met deze bedrijven af. Zo willen meerdere gemeenten en provincies het energiecontract met Gazprom opzeggen.

Waardlanden en Avri hebben weliswaar géén contract met Gazprom of LUKoil, maar zij nemen wel brandstof van LUKoil af. Het bedrijf LUKoil heeft landelijk 69 tankstations, waarvan er 13 in het werkgebied van Waardlanden en Avri liggen.

Directeur Hans van den Brule van Waardlanden: “We zijn deze week op ons Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland begonnen met een inzamelpunt voor goederen voor de getroffen inwoners van Oekraïne. Dan voelt het gewoon niet goed dat we Rusland tegelijkertijd ook blijven steunen door bij LUKoil te tanken. Ik vind dat we als reinigingsdienst een sterk signaal mogen afgeven. Zolang we Russische brandstof afnemen, dragen we bij aan de financiering van de activiteiten van het huidige Russische regime. Dat willen we niet en daarom stoppen we er vandaag mee.”

Voor Avri geldt dat zij wel gebruik blijven maken van een speciale Gas To Liquid (GTL) tank naast het terrein van LUKoil in Geldermalsen. Deze brandstof komt niet uit Rusland en wordt ook niet door LUKoil verkocht.

Voor zover bekend tankt geen van de andere publieke afvalinzamelbedrijven nu bij LUKoil, maar zij hebben desgevraagd aan Waardlanden en Avri aangegeven deze actie van harte te ondersteunen.

“We hopen dat het bedrijfsleven en particulieren het signaal dat we afgeven oppakken en ons voorbeeld zullen gaan volgen”, reageren Waardlanden en Avri.