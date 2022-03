Honderden opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in Papendrecht, Gorinchem en Hardinxveld

REGIO • In Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht zijn inmiddels ruim driehonderd opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bijna 1200 opvangplekken worden momenteel voorbereid in de regio Zuid-Holland Zuid. Dat meldt de veiligheidsregie.

In Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam zijn locaties geopend voor noodopvang: sporthal Appelgaard in Hardinxveld-Giessendam en sporthal de Hoefslag in Gorinchem. In beide locaties kunnen honderd vluchtelingen terecht. Aanmelden voor intake kan bij de locatie in Gorinchem. Eventueel wordt vanaf daar vervoer naar de andere locatie verzorgd.

Daarnaast is er een hotel in Papendrecht beschikbaar voor de korte termijn. Verder is er opvang gerealiseerd waar vluchtelingen langer kunnen verblijven. Dit betreft kerk De Bron in Hardinxveld-Giessendam en een kantoorgebouw in Sliedrecht.

Grote inzet

Naast deze locaties zijn al op diverse plaatsen in de regio vluchtelingen opgevangen bij bewoners of hebben inwoners ruimte aangeboden. Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio: ‘’De afgelopen dagen zijn veiligheidsregio, gemeenten, organisaties en inwoners met grote inzet aan de slag gegaan om de opvang van vluchtelingen hier te regelen. Ik ben daar enorm trots op.”

Hij vervolgt: “Het is hartverwarmend hoe ook in onze regio wordt gereageerd. Het gaat in eerste instantie om twee keer duizend mensen die we hier binnen tien gemeenten op moeten vangen, maar we houden er ernstig rekening mee dat dat er nog veel meer zullen worden. De vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en hebben de tijd nodig op adem te komen. Ik wil iedereen op het hart drukken hen de rust te gunnen die ze nodig hebben.’’

Opvangplekken

Ook is verdeeld over verschillende locaties de voorbereiding voor 1175 opvangplekken in volle gang. Welke locaties dat precies zijn, wordt bekend gemaakt nadat bewoners in de directe omgeving hierover zijn geïnformeerd. Er worden meer plekken verkend zodat zo snel mogelijk minimaal 2000 vluchtelingen terecht kunnen in Zuid-Holland Zuid.