Vertel je verhaal via branded content

Je leest het nu: branded content. Een gesponsord verhaal, ook wel een advertorial genoemd. Dit artikel vertelt je waarom je dat als ondernemer in zou willen zetten. Met een beetje hulp van Kontakt Mediapartners.

De term advertorial legt precies uit wat branded content doet; het is een kruisbestuiving tussen een advertentie en een editorial, een redactioneel item. Dat kan tekst zijn, maar het kan ook een video zijn, of een serie foto’s. Branded content wordt geplaatst tussen andere redactionele content. Een opvallende plek. Je profiteert dus van de redactionele uitstraling, wat de impact van de boodschap en het bereik vergroot. Met branded content val je op, zowel in print als online. Ideaal als je met jouw bedrijf of organisatie eruit wilt springen, maar geen “platte” advertentie wilt plaatsen.

Creatieve content

Branded content wordt ingezet om de naam van je merk of je bedrijf bekend te maken bij een grotere doelgroep. Bij deze vorm van communicatie draait het niet om waar je een product kunt kopen of hoe duur het is. De commerciële boodschap staat niet centraal. Het is een creatieve manier om je naam of merk bekend te maken. Denk maar aan een film; een acteur drinkt een bepaald merk cola of rijdt in een specifieke auto. De boodschap wordt vermengd met content die waarde toevoegt in de vorm van informatie of amusement. Dat is branded content.

Marketing = het verhaal

Marketing gaat tegenwoordig niet meer om je product, maar juist om het verhaal van je product of je bedrijf. Jouw doelgroep associeert jouw merk met een bepaald imago door middel van storytelling. Maar wat als je geen verhalenverteller bent? Of vastloopt op het creatieve aspect? Dan zoek je hulp bij Kontakt Mediapartners. Zij hebben een team voor je klaarstaan om je te helpen met jouw branded content.

Origineel en opvallend

De professionals van Kontakt Mediapartners kunnen jou helpen met het bedenken en maken van branded content. Als je content origineel is en opvalt door de creatieve insteek, dan is de kans groter dat je jouw doel behaalt. Het moet geloofwaardig overkomen en relevant zijn. Maar het moet op een subtiele manier. Daarin zit de kracht van branded content; het mag niet overkomen als reclame. Het beste is om branded content in te zetten over een langere periode. Het duurt namelijk vaak even totdat mensen een merk zien, herkennen én blijven onthouden. De mediaspecialisten van Kontakt Mediapartners weten wanneer en waar je branded content plaatst. Want is jouw doelgroep wel actief op een bepaald platform? En op welk tijdstip kun je de content het beste plaatsen?

Prominente plek

Zoals gezegd, je bent nu branded content aan het lezen. Wist je dat jouw branded content een prominente plek kan krijgen in de lokale kranten die Kontakt Mediaparters uitgeeft én dan bovenaan geplaatst wordt op de goed bekeken bijbehorende websites? Kontakt Mediapartners kan er ook voor zorgen dat jouw bericht geplaatst wordt op het sociaalmediakanaal van de door jou gekozen editie van de krant. Bovendien kan het bericht gesponsord ingezet worden, waardoor je specifiek de juiste doelgroep bereikt. En zoekmachines pikken de berichten ook nog eens goed op.

Handjes nodig?

Is content schrijven niet jouw ding? Of heb je handjes nodig met het opzetten van een branded content campagne? Laat het over aan de professionals van Kontakt Mediapartners. Direct contact opnemen? Bel 0183 – 583 200 of stuur een e-mail naar info@kmp.nl.