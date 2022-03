OBS Het Tweespan in Giessenburg ontvangt vierde School op SEEF label

Woensdag 9 maart ontving openbare basisschool Het Tweespan in Giessenburg het vierde verkeersveiligheidslabel School op SEEF van wethouder Johan Quik. De leerlingen, leerkrachten en verkeersouders hebben de afgelopen vier jaar opnieuw laten zien dat bij hen verkeersveiligheid hoog in het vaandel staat.

Wethouder Johan Quik benadrukte het belang van verkeerslessen: “Als gemeente zorgen wij voor veilige wegen en straten, maar een verkeersveilige situatie krijgen we alleen als iedereen op de hoogte is van de verkeersregels en ze ook naleeft. De leerlingen van OBS Het Tweespan zijn hier een mooi voorbeeld van. Gelukkig besteden veel scholen in Molenlanden aandacht aan verkeersveiligheid.”

Iedere maand is er voor iedere groep een praktische verkeersles. Deze lessen zijn zeer gevarieerd, op het schoolplein en in de schoolomgeving. De betrokken verkeersvrijwilligster speelt hierin een belangrijke rol. Basisschool Het Tweespan haalde maar liefst 3x 10 punten, de maximale score. De school maakte van de uitreiking terecht een feestje met een fietsparcours en natuurlijk taart.

Hulpmiddelen

School op SEEF biedt basisscholen en leerkrachten allerlei hulpmiddelen om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. Het programma kent 7 doelstellingen:

een veilige schoolomgeving en schoolroutes, theoretisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren, communicatie met de ouders over verkeersveiligheid, aanmoedigen dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen, waar nodig gerichte handhaving en een goed vastgelegde aanpak.

Nul verkeersslachtoffers

Het verkeerseducatieprogramma School op SEEF is onderdeel van ‘Maak een punt van nul’. Een gezamenlijk streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers van de Provincie Zuid-Holland, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Alblasserwaard en de gemeente Molenlanden. Wethouder Quik is tevens ambassadeur ‘Maak een punt van nul’.