Patiëntvriendelijker verwijdering van baarmoeder is nu ook in ASz mogelijk

DORDRECHT • Patiënten die een baarmoederverwijdering moeten ondergaan, kunnen baat hebben bij de relatief nieuwe methode genaamd vNotes. De gynaecologen Ralph Niewenweg en Matthieu van der Vlist van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht gaan deze operatie vanaf april uitvoeren.

De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn minder pijn achteraf, geen littekens van een kijkoperatie, een kleinere kans op complicaties en sneller ontslag uit het ziekenhuis.

vNotes is een mengvorm tussen de bestaande vaginale verwijdering van de baarmoeder en de kijkoperatie die normaal via de buik plaatsvindt. De naam is een afkorting voor ‘vaginal natural orifices transluminal endoscopic surgery’, wat zoveel betekent als een kijkoperatie via een natuurlijke lichaamsopening. De methode wordt sinds 2019 toegepast in Nederland en dat gebeurt nog maar in een beperkt aantal ziekenhuizen.

“Tot nog toe konden wij uit drie methoden kiezen bij een baarmoederverwijdering”, legt Niewenweg uit. “De eerste keus is vaginaal, de tweede keus is een kijkoperatie via de buik en de derde keus is open buikoperatie. vNotes bundelt de voordelen van de eerste twee. We brengen tijdens de operatie eerst een zogeheten poort in via de vagina. Daardoorheen worden de instrumenten geleid die normaal bij een kijkoperatie worden gebruikt. We hoeven daarvoor dus geen gaatjes van buitenaf in de buikwand te maken. En we hebben het grote voordeel dat we veel preciezer kunnen zien wat we doen en dus nauwkeuriger kunnen werken dan bij de traditionele verwijdering via de vagina, die we met het blote oog uitvoeren.”

In het Albert Schweitzer ziekenhuis vonden in 2018 en 2019 respectievelijk 180 en 155 baarmoederverwijderingen plaats, de meeste daarvan waren kijkoperaties via de buik. Vanaf 2020 daalde het aantal als gevolg van de coronapandemie, maar het zal naar verwachting weer stijgen. De ingreep kan nodig zijn om diverse redenen, waaronder hevige menstruatie, endometriose, een vleesboom, een verzakking of kanker. Niet alle vrouwen komen in aanmerking voor elke methode, dat is mede afhankelijk van onder meer de grootte van de baarmoeder, de aanwezigheid van verklevingen of ontstekingen en eerdere operaties in de buik. “Maar we zijn heel blij dat we deze patiëntvriendelijker methode nu als vierde in het totale palet kunnen aanbieden”, aldus Niewenweg.