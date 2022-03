Avres betaalt energietoeslag voor lage inkomens alvast uit

REGIO • De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Het kabinet heeft in december besloten een eenmalige energietoeslag van 200 euro te geven aan huishoudens met een laag inkomen. De Tweede Kamer moet de regeling nog goedkeuren. Avres kiest er echter voor om, in overleg met de deelnemende gemeenten, de energietoeslag eind maart alvast uit te betalen aan minima die bij de organisatie bekend zijn.

Het gaat om inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden, die een bijstandsuitkering ontvangen of in het afgelopen jaar gebruik maakten van minimaal één minimaregeling. Op 30 maart betaalt Avres de energietoeslag automatisch uit aan deze groep. Deze mensen hoeven geen aanvraag in te dienen.

Geen volledige compensatie

De energietoeslag van 200 euro gaat de kostenverhoging niet volledig compenseren. Maar het helpt mensen als ze eerder over het bedrag kunnen beschikken. Bovendien is zeker dat dat deze groep inwoners recht heeft op de energietoeslag.

Andere huishoudens

Niet iedereen met een laag inkomen is in beeld bij Avres. Huishoudens die de toeslag niet automatisch ontvangen, kunnen in een later stadium zelf een aanvraag doen. De regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Als de regeling goedgekeurd is, zijn de inkomensgrenzen en voorwaarden bekend.

Op www.avres.nl komt dan informatie te staan over de voorwaarden waaraan inwoners moeten voldoen. Inwoners die in aanmerking komen, kunnen dan een aanvraag indienen via de website van Avres.