Kinderhulp Oekraïne regelt opvang tientallen vluchtelingen in Molenaarsgraaf en Brandwijk

MOLENAARSGRAAF/BRANDWIJK • Stichting Kinderhulp Oekraïne helpt in Molenaarsgraaf en Brandwijk bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Vanaf 2000 kwamen er met grote regelmaat via Stichting Kinderhulp Oekraïne kinderen naar Molenaarsgraaf en Brandwijk om in gastgezinnen enkele weken aan te sterken. Met het uitbreken van de oorlog met Rusland werden de gelegde contact op een andere manier ingevuld.

Bestuursleden Henk Aantjes en Marian van Rees terug. “”Al snel kregen we berichten uit Oekraïne met de vraag of wij onderdak konden bieden.” En medebestuurslid Klarie Aantjes: “Dit is een oorlog met een gezicht. We kennen mensen daar, we zijn meerdere keren in Kiev geweest. Als je de beelden ziet, breekt je hart.”

Dochtertje

Bij de familie Aantjes klopte Zenya aan, die op 7-jarige leeftijd bij hen verbleef. Inmiddels is hij getrouwd met Anya en hebben ze een dochtertje van dertien maanden.

Het zijn zeker niet de enige Oekraïners in Molenaarsgraaf en Brandwijk. Met de vluchtelingen die deze week aankwamen, allen uit Kiev en directe omgeving, staat de teller nu op ongeveer vijftig.

Dagkoers

Naast Molenaarsgraaf en Brandwijk is Nieuw-Lekkerland een dorp waar tientallen vluchtelingen opgevangen worden. “Er zijn op dit moment 93 vluchtelingen in Molenlanden”, laat een woordvoerster van de gemeente weten. “Maar dat is een dagkoers. Er komen er nog meer aan.”

De toekomst van de vluchtelingen is onduidelijk. Wat voor hen wel vaststaat: als Oekraïne zelfstandig blijft gaan ze terug; wordt Rusland er de baas, dan zeker niet.

