Omvorming coronafonds tot energiecompensatiefonds ‘geen goed idee’

MOLENLANDEN • Het idee om het coronafonds van de gemeente Molenlanden om te vormen tot een energiecompensatiefonds haalde het niet in de raadsvergadering van dinsdag 8 maart. Maar wethouder Bram Visser beloofde het signaal ‘van harte op te pakken’.

De gestegen energieprijzen zetten Doe Mee, VVD en Progressief Molenlanden ertoe aan een motie in te dienen waarin ze het college oproepen het coronafonds van de gemeente om te zetten in een compensatiefonds voor energiekosten van minima. Berend Buddingh (Doe Mee): “We hadden een coronafonds van 3 miljoen euro, dat is bij lange na nog niet leeggehaald. De energieprijzen worden voor sommige groepen een probleem. Daarom zou het mooi zijn het fonds in te zetten voor energie voor de laagste inkomens.”

Niet wachten

Buddingh wilde niet wachten tot na de verkiezingen, al realiseerde hij zich dat de motie ‘niet zo doorwrocht’ was. Mede-indiener Bert Snoek: “De VVD wil in principe niet aan lokale inkomenspolitiek doen, maar bijzondere omstandigheden vragen bijzondere maatregelen.” Paul Verschoor wees erop dat mensen met lage inkomens vaak wonen ‘in huizen die het minst geïsoleerd zijn’.

Energie besparen

Het CDA aarzelde. Jan Arie Koorevaar gebruikte beeldspraak: “We kunnen niet alleen vis uitdelen. Als we hengels uitdelen kunnen we energielekken voorkomen, om te beginnen bij de minima. Wat is de hoogte van het coronafonds? En zijn er nog verplichtingen ten aanzien van het coronafonds? Zijn er verenigingen die nog een tegemoetkoming verwachten? Ik zit meer te denken aan: moeten we niet focussen op energiebesparende maatregelen?”

Buddingh reageerde: “Er is voor sommige inkomensgroepen een noodsituatie aan het ontstaan. Energiebesparende maatregelen, daarmee kunnen we in 2023 stappen zetten, maar dan zijn sommige gezinnen al kopje onder gegaan.”

Campagneonderdeel

De SGP plaatste ook kanttekeningen. Jan Lock: “Het onderwerp kwam op tijdens het verkiezingsdebat gisteren. Het wordt gauw campagneonderdeel. In die zin ga ik met de voorzitter mee, om het over de verkiezingen heen te tillen.”

Buddingh bleef zich verzetten. “Dit heeft niks met verkiezingen te maken, maar met het feit dat raad en college straks een periode demissionair zijn. Ik denk dat het niet in het belang van bepaalde groepen is dat we nog langer wachten.”

Bedrag

Lock noemde het gebaar sympathiek. “En wellicht ook nodig. Maar er zit nog maximaal 500.000 euro in het fonds. Als je kijkt naar wat energieprijzen doen, dan kunnen we niet zoveel met dat bedrag.”

Toezegging

Volgens Lock was de motie ‘te ruim en te weinig kaderstellend’. “Ons voorstel: trek hem als motie in, neem hem als signaal mee en kom erop terug tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad.” De ChristenUnie vroeg het college van de motie een toezegging te maken. “College, u gaat aan de slag om te komen met een mooi voorstel.”

Wethouder Bram Visser legde uit waarom het de motie ontraadde: “Het Rijk gaat bezig om maatregelen te nemen, een daarvan is: overwegen energieprijzen te bevriezen. Binnen een week of twee komen ze met informatie daarover.”

200 euro

“Ik heb ook overleg gehad met Avres”, vervolgde Visser. “Het Rijk heeft al eerder aangegeven dat minima die cliënt zijn bij Avres 200 euro krijgen. Die heeft Avres nog niet overgemaakt gekregen, maar toch gaan ze op 30 maart over tot betaling. Het gaat om 3.800 personen in Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden, het Avresgebied.”

“Vanuit het Rijk is er ook een andere regeling: ondersteuning kan gegeven worden voor minima die meer dan 10 procent energielasten hebben. Het plan is in ontwikkeling in de gemeente, de verwachting is dat het in mei/juni zichtbaar is. De criteria moeten nog opgesteld worden.”

Motie als signaal

Visser raadde omvorming van het coronafonds ook af omdat het nog steeds mogelijk is dat mensen er een beroep op zullen doen. Toch wilde hij de motie oppakken, als signaal. Hij zegde toe: “We gaan kijken of er mogelijkheden zijn om mensen extra te ondersteunen in het kader van sterk gestegen energieprijzen. Ik kan niet beloven dat er op 19 april al een voorstel ligt, ik weet niet hoeveel er uitgezocht moet worden.”