Raad Molenlanden steunt motie voor hulp aan vluchtelingen Oekraïne

MOLENLANDEN • Burgerinitiatieven voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne krijgen in Molenlanden hulp van de gemeente.

Doe Mee, VVD, Progressief Molenlanden en SGP dienden dinsdag 8 maart tijdens de raadsvergadering een motie in, voor steun aan burgerinitiatieven voor gevluchte Oekraïners.

Waardering

Wilma de Moel van Doe Mee: “We hebben enorme waardering voor de initiatieven van organisaties en vrijwilligers in de Molenlandse gemeenschap. We vragen het college om een platform voor ondersteuning en regie waar nodig.”

‘Niet echt doortimmerd’

Vlak voor deze oproep had burgemeester Theo Segers al gemeld dat het college een kleine ton beschikbaar stelt voor noodhulp. Volgens de SGP is de motie ‘niet echt doortimmerd’. “Maar er spreekt een hart uit voor de vluchtelingen”, aldus Corné Egas. “Eerst dacht ik: het is politiek om vlak voor de verkiezingen iets voor Oekraïne te doen. Maar die gedachte had ik niet moeten hebben, het komt uit een heel warm hart.”

Zolderkamer

CDA en ChristenUnie hadden hun namen nog niet onder de motie gezet, omdat ze eerst nog wat vragen hadden. Jonette Korevaar (CDA) vroeg het college: “Het gaat hier om eerste opvang, maar wat is daarna het perspectief? Een zolderkamer is voor even prima, maar daarna moet er iets gebeuren. Daar ligt voor de overheid een rol, daar gaat het de vrijwilligersorganisatie te boven. Wat gaat deze motie toevoegen aan wat er gebeurt, is dit wat u nodig heeft?”

Erik Jonker (CU): “Ja, we staan achter deze motie, maar ik wil eerst luisteren naar de portefeuillehouder.” De VVD wilde graag horen waar inwoners moeten zijn als ze vragen hebben over de opvang van vluchtelingen.

Caravans

Burgemeester en portefeuillehouder Theo Segers erkende: “Misschien is het een symbolische motie, maar ik beschouw hem als een steun in de rug. Ook onze ambtenaren staan voor een nieuwe klus. Er komen verzoeken over caravans plaatsen, inwoners hebben huisvesting waar je niet permanent mag wonen en vragen of er Oekraïners in mogen. We weten dat het vervolgvragen oproept.”

Werkgroep

Segers vervolgde: “Er wordt door onze medewerkers bijgehouden waar de vluchtelingen zijn, zeker voor als er straks vergoedingen komen, om te voorzien in kosten die inwoners maken als ze mensen opvangen. Wie belt wordt doorverwezen naar de werkgroep die erover gaat, in ons gemeentekantoor.”

“De bereidheid om bedden klaar te maken is groot”, vertelde Segers. “Huisartsen zijn nodig voor psychosociale hulp, aan permanente hulp wordt al gewerkt. Er wordt gesproken over steigers in de rivieren waar we boten aan kunnen leggen, om op langere termijn perspectief te kunnen bieden. Ik ben heel blij met de motie.” De woorden van Segers waren voor de CU en het CDA voldoende om zich ook achter de motie te scharen.

Oproep

Bij aanvang van de raadsvergadering deed Segers een oproep aan inwoners van Molenlanden. “Geef een maaltijd, breng boodschappen, steun gezinnen die mensen opvangen. Maak een gift over.”

Stichting CCR

Voorzitter Leen Breedveld van Christian Children Relief (CCR) legde de raadsleden uit dat zijn stichting al 25 jaar contact heeft met mensen uit Zhytomyr. “Kansarme kinderen kwamen 25 jaar geleden vanuit Tsjernobylgebied naar Nieuw-Lekkerland.” Eens in de twee jaar komt er een groep. Door de coronapandemie kon dat de laatste keer niet doorgaan. Dit jaar brachten gastgezinnen alles in gereedheid voor de ontvangst van een nieuwe groep kinderen.

Noodkreten

Breedveld: “Een week voor de oorlog steeg de spanning. We hebben ouders gevraagd of ze het bed dat ze beschikbaar hadden voor de kinderen, beschikbaar wilden stellen voor vluchtelingen. Er kwam een golf aan noodkreten uit Zhytomyr. Op dit moment hebben we 65 mensen opgevangen en 61 mensen zijn onderweg. We hebben een coördinatiepunt bij de Poolse grens, daar brengen we hulpgoederen naartoe.”

Bezorgd

Serge uit Oekraïne was met Breedveld meegekomen om de raadsleden te vertellen hoe bezorgd hij is over zijn achtergebleven familie. “Mijn moeder en oma zijn daar nog. Ik hoop dat de oorlog snel zal stoppen.”