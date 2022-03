Verkiezingsdebat: groot deel raad Molenlanden ziet windturbines in Avelingen niet zitten

MOLENLANDEN • Gelegenheid om een eigen standpunt kort toe te lichten, was er voor de Molenlandse partijen maandag tijdens het gemeentelijke verkiezingsdebat voldoende. Maar het onderlinge debat ontbrak voor het grootste deel.

Wat duidelijk werd bij het eerste onderwerp, landschap en energie, is dat de raad de plaatsing van windturbines in Avelingen, op de grens met Schelluinen, niet ziet zitten. “Ik heb geen pasklaar antwoord hoe we dan aan de opgave om groene energie moeten voldoen, maar windturbines met een tiphoogte van 275 meter moeten we niet willen”, zei Bart Toonen (Progressief Molenlanden).

Ook Doe mee! Molenlanden wil de plaatsing niet. Draagvlak is voor de lokale partij belangrijk. Joke van de Graaf: “Voor ons is niet de vraag of maar hoe. Door inwoners mee te laten denken én profiteren kun je tot een oplossing komen.”

Kernenergiecentrales

VVD-lijsttrekker Bram Visser stipte fijntjes aan dat de VVD afgelopen jaar als enige tegen de Regionale Energie Strategie stemde, waarin de mogelijkheid van plaatsing van windmolens staatn. “De panelen schuiven nu bij andere partijen. Wij zijn blij dat er landelijk een onderzoek komt voor de bouw van twee kernenergiecentrales, voor een stabiele energievoorziening.”

De SGP ziet de windmolens als tijdelijke oplossing. “Daarmee kunnen we de komende jaren groene energie opwekken. Als er dan een andere oplossing is, kunnen ze weer afgebroken worden.”

Maar voordat de partijen hierover met elkaar in debat konden gaan, was het alweer tijd voor het volgende item.

Betaalbare woningen

Dat was de rode draad tijdens het verkiezingsdebat, ook bij de woningbouw, misschien wel het belangrijkste en meest aansprekende onderwerp in de gemeenteraadsverkiezingen. Adrie Tukker, nummer twee van het CDA, wil dat de gemeente zelf grond gaat kopen om betaalbare woningen te kunnen bouwen; de SGP pleitte bij monde van lijsttrekker Corné Egas voor grootschalige projecten van honderden woningen.

“Alleen zo kun je de kosten van nieuwbouw drukken.” Maar een discussie over de risico’s van zelf grond aankopen - bijvoorbeeld met de VVD, die daar tegenstander van is - en waar en hoe de SGP die grootschalige projecten wil realiseren, daar kwam het niet van.

De Klipper

Ook de nieuwbouw van sporthal De Klipper in Nieuw-Lekkerland kwam nog op tafel. Dat het noodzakelijk is om dat op te pakken, werd breed gedeeld. Harry Stam, lijsttrekker ChristenUnie: “Het is hard nodig. Bij het zwembad is ruimte om nieuw te bouwen. In de volgende collegeperiode willen we dat zo snel mogelijk voorbereiden.”

Berend Buddingh’, duo-lijsttrekker Doe mee! Molenlanden: “Alles staat klaar voor de wedstrijd. Ik zie geen belemmeringen om ermee aan de slag te gaan.”