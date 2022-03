Het ‘rondje Donk’ blijft behouden, nieuwe stichting neemt beheer en onderhoud Oude Donkse Brug op zich

BRANDWIJK • De sloop is van de baan, de Oude Donkse Brug over de Boezem gaat beheerd worden door een nieuwe stichting.

Initiatiefnemers van het behoud van de eeuwenoude verbinding - er was al een brug op deze plek in de 14e eeuw - waren Luuk Oevermans en Jan Boele. Oevermans is boswachter van Staatsbosbeheer en al vele jaren werkzaam in natuurgebied De Donkse Laagten, Boele is voorzitter van de Historische Vereniging Binnenwaard.

Gezamenlijk begonnen ze een actie om de Oude Donkse Brug te behouden. Een handtekeningenactie leverde binnen korte tijd honderden steunbetuigingen op. In de nieuw opgerichte stichting Instandhouding Oude Donkse Brug namen bewoners van de de Donk zitting.

Regelen

Wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden bleek daarnaast bereid om zich voor het behoud in te zetten. “’Dat gaan we regelen’, heb ik toen gezegd”, knikt Quik. “Maar voordat alles goed geregeld was en op papier gezet, moest er heel wat water door de Boezem stromen.”

De inspanningen waren succesvol. Waterschap Rivierenland ging akkoord met de verkoop van de Oude Donkse Brug aan de gemeente Molenlanden, voor het klassieke spreekwoordelijke bedrag van 1 euro. De stichting gaat het beheer en onderhoud voor haar rekening nemen. Dinsdagmiddag werd daarvoor een overeenkomst getekend.

Nieuwe functie

Jan Boele: “Het mooiste is misschien wel dat we deze brug niet alleen niet slopen, maar tegelijkertijd de functie ervan behouden”, sluit Jan Boele af. “We moeten geen museum van de streek maken, maar aan dit erfgoed een nieuwe functie geven.”

Het complete verhaal staat donderdag in Het Kontakt.