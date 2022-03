Nieuwpoort maakt zich op voor opening stadhuis en jubileumjaar Waterlinie

NIEUWPOORT • Op zaterdag 12 maart versieren vrijwilligers van de Historische Kring en bewoners van Nieuwpoort de vesting met vlaggenlijnen.

Volgende week wapperen ook de Nieuwpoortse vlaggen en de Nederlandse driekleur in de Hoogstraat, Binnen-en Buitenhaven. De reden: op vrijdag 18 maart wordt het landelijke jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie feestelijk geopend. En dat gebeurt in Nieuwpoort, volgens sommigen de mooiste vesting van de linie.

Die vrijdag 18 maart heropenen de burgemeester Theo Segers van Molenlanden en gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed in Zuid-Holland Willy de Zoete ook het monumentale stadhuis en het nieuw ingerichte prachtige Museum Nieuwpoort.

Alles wordt in het werk gesteld om de genodigden Nieuwpoort van zijn mooiste kant te laten zien. Zo is bijvoorbeeld de opnieuw geschilderde oude loodzware gietijzeren brievenbus weer op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.

Verder drijven er volgende week bijzondere objecten in de gracht voor en achter het stadhuis én zijn inwoners van de vesting gevraagd een handje te helpen. Ze kregen een brief op de deurmat én het stripboek Het Waterwapen, zodat ze zich kunnen inlezen over de waterlinie. In verschillende van die stripboeken zit trouwens een golden ticket. Daarmee heeft de gelukkige gratis toegang tot Museum Nieuwpoort.

Vanaf zaterdagmiddag 19 maart is dit museum met het verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie vier middagen in de week te bezoeken. Dit kan van woensdag tot en met zaterdag van 13.30-17.00 uur. Voor meer informatie: www.museumnieuwpoort.nl.