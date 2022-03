Inwoners van Ottoland verkopen soeppakketten voor Oekraïne

OTTOLAND • Dinette Hakkesteeg-van der Linden en Iris de Wit uit Ottoland zijn een actie begonnen om de noodhulp te steunen voor Oekraïne.

Voor 10 euro kan een vers pakket, met de benodigde ingrediënten, besteld worden om thuis Oekraïense bietensoep voor vier personen van te maken. “Wij hebben het recept uitgeprobeerd, het smaakt heerlijk!”, verzekeren Dinette en Iris. De volledige opbrengst gaat naar Woord & Daad, die noodhulp verleent in Oekraïne.

Bestellen kan tot donderdag 17 maart via: steunoekraine@outlook.nl. Vermeld in de mail naam en adres zodat het pakket of de pakketten op donderdag 31 maart thuis bezorgd kan worden. Betalen kan bij het ontvangen van het soeppakket. De bezorging is in de dorpen Ottoland, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Brandwijk.

De deelnemers van dagbesteding ‘Bij De Notabelen’ in Bleskensgraaf zullen de pakketten gaan inpakken.