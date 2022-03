Al bijna duizend opvangplekken voor vluchtelingen Oekraïne in Zuid-Holland Zuid; opdracht is tweeduizend

REGIO • De regio Zuid-Holland Zuid heeft de opdracht gekregen minstens tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dat deelde de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, dinsdag mee.

Al honderden vluchtelingen hebben de afgelopen anderhalve week onderdak gevonden. De teller van beschikbare opvangplekken staat nu op bijna 1000. Burgemeester Kolff: “Dat gebeurt in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Ik ben trots op onze inwoners dat dat in een paar dagen gelukt is. Het gaat daarbij om particulieren die onderdak bieden, zo’n twintig procent, en onder meer hotels en kantoorpanden. Ook in de andere regiogemeenten wordt het aanbod geïnventariseerd.”

De veiligheidsregio gaat uit van een periode van minstens zes maanden. Hoe het dan verder gaat, is afhankelijk van de situatie in Oekraïne. “Als ik de beelden zie, hoeveel woningen beschadigd en vernietigd zijn, dan kunnen mensen niet meteen naar huis als de oorlog over is. Wat ik wel weet: ik heb nog nooit zo’n trots volk als de Oekraïners gezien. Ze hebben uit hoge nood hun land verlaten en willen het liefst weer terug.”

Leefgeld

Een vergoeding voor mensen die vluchtelingen opvangen en leefgeld voor vluchtelingen gaat Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid niet regelen. “Dat moet landelijk afgesproken worden, om geen verschillen tussen de regio’s te krijgen. Er komt binnenkort een antwoord op deze vragen.”

Het is alle hens aan dek, benadrukte Kolff. “Het zorgeloze leven dat we kenden, zal anders worden. We krijgen een stevige stroom aan vluchtelingen te verwerken. Ik merk dat er veel draagvlak is om hen op te vangen. Als er tweeduizend opvangplekken zijn, stoppen we niet met inventariseren. Ik schat in dat op termijn een hoger aantal nodig zal zijn.”