Nancy Foppen opent atelier ‘Ontembaar’ in Arkel

ARKEL • Beeldend kunstenares Nancy Foppen-van Beusekom opent op zondag 13 maart tussen 14.00 en 16.0 uur haar atelier ‘Ontembaar’ Nancy’s Art aan de Folkertsstraat 1D in Arkel.

Nancy verzorgt teken- en schilderlessen, exposeert regelmatig, doet restauratiewerk en maakt kunstwerken in opdracht.

‘Ga mee op reis naar de wondere wereld van onze dromen’. Dat was haar vaders motto, waar Nancy mee is opgegroeid. Vanaf zevenjarige leeftijd zat ze al op les bij haar vader Cees van Beusekom. Hij was ook beeldend kunstenaar. Hij was haar grootste inspiratiebron. Het was haar vaders wens dat Nancy zijn werk voort ging zetten na zijn overlijden in november 2011. Iets wat ze met heel veel liefde en passie doet.

Voor meer informatie: www.nancysart.nl.