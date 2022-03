SGP over verkiezingsleus 800 nieuwe woningen: ‘80 procent kans dat we die halen’

MOLENLANDEN • Enige verkiezingsretoriek is andere partijen dan Doe mee! Molenlanden ook niet vreemd. Zo laat de SGP in het verkiezingsprogramma weten te streven naar het bouwen van minimaal achthonderd woningen tot en met 2026. Een uitgangspunt dat met onder meer een houten ‘woning’ en bijbehorend spandoek langs de N214 kracht bij wordt gezet. De vraag is: waar haalt de partij deze nieuwe woningen in vier jaar tijd vandaan?

Navraag bij raadslid Bas de Groot leert dat het voor het grootste deel niet om nieuwe plannen gaat. De SGP wil projecten die al jarenlang lopen met meer vaart realiseren. “We moeten onze spierballen tonen en echt gaan doorpakken.”

Weerbarstig

Mooie woorden, maar de werkelijkheid op de bouwmarkt is weerbarstig. De Groot, zelf werkzaam in deze branche, weet dat als geen ander. In vier jaar tijd achthonderd woningen bouwen die alleen nog op papier bestaan is, politiek gezegd, ambitieus.

“Het aanpassen van een bestemmingsplan neemt circa anderhalf, twee jaar in beslag. We zetten wel in op versnelde procedures, van een jaar tot maximaal anderhalf jaar. Daarnaast is er in veel gevallen een voorbelasting van de toegangswegen van twee jaar. Wij willen al tijdens die voorbelastingsperiode gaan bouwen om meer tempo te maken. Als gemeente zelf bouwgrond zal ook noodzakelijk.”

Tiny houses

Hij geeft toe: de lat ligt hoog. “Maar zonder ambitie gebeurt er zeker niets. We willen ook inzetten om minimaal vijf tiny houses per kern te realiseren; dan heb je het al over zo’n honderd nieuwe woningen. Op een schaal van nul tot honderd schat ik de kans 80 procent in dat over vier jaar alle eerste palen van die achthonderd woningen geslagen zijn.”