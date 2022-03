CDA: ‘Bar weinig nieuwe huizen van Doe mee! Molenlanden’

MOLENLANDEN • Doe mee! Molenlanden zelf is ervan overtuigd dat dankzij de eigen inspanningen de woningmarkt in de afgelopen collegeperiode een forse duw in de rug gekregen heeft. Collega-partijen en een groot deel van de bouwbranche kijken daar anders tegenaan.

Duo-lijsttrekker Berend Buddingh van Doe mee! Molenlanden laat er in een persbericht en Twitterberichten geen twijfel over bestaan. De eigen wethouder Arco Bikker is van grote waarde geweest voor de bouw van nieuw woningen in Molenlanden.

‘In geouwehoer kun je niet wonen, laat wethouder Arco Bikker keer op keer zien. Al drie jaar lang. 700+ woningen in vier jaar tijd.’ En ‘Deze wethouder doet wat zijn voorgangers nalieten: bouwen, bouwen, bouwen.’ Het verkiezingsprogramma vermeldt daarnaast, als punt waar de lokale partij trots op is: ‘Het bouwen van meer huizen in de afgelopen twee jaar dan in de tien jaar daarvoor. En dat tegen de woningbouwcrises in!’

Pronken

In verkiezingstijd is het uitlichten van je eigen prestaties natuurlijk niet ongebruikelijk, maar het op deze wijze pronken met successen op de Molenlandse woningbouwmarkt is volgens de andere twee coalitiepartijen wel erg kort door de bocht.

“Succes heeft vele vaders”, stelt VVD-lijsttrekker Bram Visser. “Het is onmiskenbaar dat veel van de plannen die uitgevoerd zijn al in de week lagen. Je kunt dat niet los zien van de inzet van vorige wethouders.”

Hij laat er zich genuanceerd over uit, wijst bijvoorbeeld op het nieuwbouwproject Achter de Wetering in Giessenburg dat in de afgelopen collegeperiode loskwam en op vele kleinere (inbrei)plannen. “Die mag je op het conto van wethouder Bikker schrijven.”

Knipoog

Zijn collega-lijstrekker bij het CDA, Jan Arie Koorevaar, is kritischer. Maar hij begint met een knipoog: “Ik denk dat ze hiermee de CDA-wethouders bedanken voor het werk dat in de vorige collegeperiodes is verricht.”

Hij vervolgt: “Van die meer dan zevenhonderd woningen zijn er bar weinig op het conto van Doe mee! Molenlanden te schrijven. Woningbouw is een kwestie van oogsten en zaaien. Als je de gele verf van het woondossier afkrabt, komt daar groene CDA-verf en oranje VVD-verf tevoorschijn.”

Voor een goede beoordeling dien je volgens Koorevaar te kijken naar plannen die het huidige college zelf in gang heeft gezet. “Dan kom ik op ongeveer 150 woningen. Dat is niet veel. De focus ging naar de uitvoering van bestaande plannen en dat is goed gebeurd, maar er is te weinig geïnvesteerd in nieuwe projecten.”

Minder succesvol

Gesprekken met projectontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers van bouwprojecten en architecten uit Molenlanden laten eveneens een minder succesvol beeld zien dan Doe Mee! presenteert. De citaten zijn anoniem, omdat zij allen te maken blijven houden met het gemeentebestuur.

Er zijn meerdere rode draden. Als eerste: het ontbreken van voldoende capaciteit op het gemeentehuis om de vele bouwaanvragen te behandelen. Het zorgt ervoor dat de wachttijden lang, heel lang zijn.

“Initiatiefnemers moeten letterlijk jaren wachten en overwegen soms zelfs of ze het project nog wel voort willen zetten. Ook worden soms tijdens het spel de spelregels veranderd, krijg je met een nieuwe visie te maken die tijdens de start nog niet gold. Dat werkt ontzettend ontmoedigend.”

Tegengewerkt

Een tweede rode draad: de ervaring dat onder het bewind van Doe mee! Molenlanden nieuwbouw eerder tegengewerkt dan gestimuleerd wordt. Daarvoor worden meerdere oorzaken genoemd. De belangrijkste is het gebrek aan daadkracht.

“De inspraak van inwoners wordt veel te zwaar gewogen. Er hoeven maar een paar omwonenden negatief te reageren en het ligt weer maanden stil. Deze wethouder heeft niet het lef om besluiten te nemen.”

En: “Kreeg je maar een nee als antwoord, maar ook dat komt niet. Bij de bestemmingsplanprocedure worden alle rapporten over onder meer flora en fauna en geluidsbelasting gecontroleerd en goedgekeurd. Bij de daadwerkelijke bouwaanvraag gaan ze in Molenlanden er weer helemaal opnieuw doorheen en moeten zaken alsnog opnieuw uitgevoerd of aangepast worden. Dat vreet tijd. Ik snap helemaal niets van die werkwijze.”

ThuisinBouwen

Andere geluiden zijn er ook. Neem John van der Ham van ThuisinBouwen uit Meerkerk. Zijn bedrijf was en is betrokken bij meerdere nieuwbouwprojecten in onder meer Groot-Ammers, Waal en Giessenburg.

“Als ik het vergelijk met andere gemeenten in de regio, dan steekt Molenlanden er met kop en schouders bovenuit”, benadrukt hij. “Natuurlijk, er hapert ook daar wel eens het één en ander, maar ze zijn proactief en werken aan alle kanten mee om woningbouw te faciliteren.”

Op de vraag waarom andere bouwondernemers uit Molenlanden zelf er zo’n andere mening op na houden, reageert hij: “Het heeft er misschien mee te maken dat zij werken in hun eigen woongebied, waardoor de emoties en de binding daarmee een rol spelen.”

Goede ervaringen

Hij krijgt bijval van Chris van Wijk van Aannemersbedrijf J. van Daalen uit Gorinchem, bouwer van woningen in Langerak-Zuid. “Wij hebben goede ervaringen met Molenlanden, al moet ik erbij zeggen dat bij dit project het bestemmingsplan al vast stond. In andere gemeenten zijn we ook als projectontwikkelaar actief en loopt één en ander veel minder soepel.”

Hij vervolgt: “In Langerak-Zuid liepen we op een gegeven moment vast door een bezwaarmaker. Wethouder Arco Bikker en woningbouwversneller Janneke van Oversteeg hebben dat daadkrachtig aangepakt, waardoor we weer aan de slag konden. Van dat soort doorpakkers zou ik er graag meer zien in onze branche.”

Riolering

De problemen rond de riolering in het buitengebied zijn de derde rode draad. De bouwbranche loopt er regelmatig tegenaan dat hierdoor (kleinschalige) projecten niet door kunnen gaan. Ook hierbij geldt dat de aanpak hiervan traag verloopt.

Halverwege 2020 beloofde wethouder Johan Quik (Doe mee! Molenlanden) dat aan het einde van dat jaar de resultaten van onderzoek binnen zouden komen en er een vervolgstrategie zou komen. De update volgde echter pas in januari 2022. Het resultaat is voor nieuwbouwplannen niet hoopgevend.

Afgelopen week deelde de wethouder mee te onderzoeken of de ontoereikende capaciteit van riolering juridisch gebruikt kan worden om nee te zeggen tegen nieuwbouwplannen.

Doorlooptijd

Als laatste: met een gemiddelde doorlooptijd van zeker vijf jaar voor een bouwproject kun je de inspanningen van een wethouder met name beoordelen op welke plannen hij of zij in de steigers heeft gezet. Ook op dat gebied scoort Doe mee! volgens een groot deel van de bouwbranche beroerd.

“Nog nooit zijn er in een collegeperiode zo weinig nieuwe planinitiatieven goedgekeurd. Sterker nog, slechts één grootschalig plan is door wethouder Bikker akkoord bevonden: Achter de Wetering in Giessenburg. Dit zullen we in de komende jaren gaan merken als er steeds minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd, simpelweg omdat de planvoorraad is opgedroogd.”

Onterecht

Berend Buddingh’, duo-lijsttrekker van Doe mee Molenlanden, vindt de kritiek op de Doe mee-aanpak van de gemeentelijke woningmarkt onterecht. “Op basis van een Twitterbericht over de vierhonderd woningen die de afgelopen drie jaar zijn gebouwd en de driehonderd die we dit jaar nog gaan bouwen. Dat zijn feiten en die zie ik nergens terugkomen.”

De opmerkingen van de collega-partijen kan hij deels wel begrijpen, maar: “De tijd dat de wethouder naar Den Haag holde om een extra woning te versieren in het buitengebied is voorbij. Dus ja, op dat vlak begrijp ik de teleurstelling.”

Hij vervolgt: “En wat de opmerking van Jan Arie Koorevaar betreft over het geringe aantal nieuwe projecten dat Doe mee op stapel zou hebben gezet: volgens mij liggen we gewoon op schema voor de uitvoering van de raadsbreed vastgestelde woonvisie én gaan we veel grotere plannen uitvoeren. We kunnen zelfs gaan versnellen.”

Podium

Kritischer is hij op de anonieme kritiek vanuit een groot deel van de bouwbranche. “Ik snap gewoon niet dat ze niet met naam en toenaam reageren. Als je teleurgesteld bent omdat jouw plan niet doorgaat, kun je nu heel makkelijk een podium in de krant pakken.”

Het ontbreken van capaciteit in het ambtelijk apparaat ontkent Buddingh’ niet. “Maar dit speelt niet alleen in Molenlanden. Het mooie van dit college is dat men gewoon aan de slag is gegaan en niet eerst drie jaar bezig is geweest om een nieuwe organisatie te installeren. Iets wat in veel herindelingsgemeenten wel gebeurd. Dan was er helemaal niets van de grond gekomen.”

Hindernis

Participatie, het mee laten praten van omwonenden, wordt in de bouwbranche als een hindernis ervaren. “Er is nieuwe wetgeving, die moet je aan de voorkant meenemen”, reageert de duo-lijsttrekker van Doe mee! daarop. “Als omwonenden bezwaren hebben, dan moet je daar als ontwikkelaar mee aan de slag. De wethouder is er niet voor om jouw probleem dan op te lossen.”

Hij vervolgt: “Overigens krijg ik veel meer vragen van inwoners of je tegenwoordig overal maar mag bouwen. Op ieder open stuk lijkt weer een woning te kunnen worden neergezet. Als je je opstallen een beetje laat vervallen of je koopt een oude boerderij of bedrijf, dan je er zomaar drie vrijstaande woningen voor terug laten plaatsen. Dat steekt mensen. Regels moeten voor iedereen gelden.”

Verantwoordelijkheid

Wat betreft de rioleringsproblematiek verwijst Berend Buddingh’ naar de verantwoordelijkheid van voorgaande colleges. “Als je daar de gele verf afkrabt, kom je dan ook het groen van het CDA en het oranje van de VVD tegen? Is hier niet gewoon sprake van uitstelgedrag van jaren, wat nu op het bordje van wethouder Quik terechtkomt? Maar het raakt ook de kern van het probleem van woningbouw in de linten. Als je woningbouwprojecten bij de dorpen concentreert is er niks aan de hand. Daarom is het zo mooi dat wethouder Bikker na jarenlange vertraging onder meer Bleskensgraaf-West en Oud-Alblas Zuid heeft losgetrokken bij de provincie.”