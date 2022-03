Nog een keer schaatsen met IJsclub De Molenhoek uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De leden van IJsclub De Molenhoek te Nieuw-Lekkerland kunnen de schaatsen nog een keer onder binden. Als afsluiting van het seizoen gaat de ijsclub op vrijdag 18 maart op de Sportboulevard te Dordrecht.

Er is vanaf 18.15 uur tot 19.45 uur ijs beschikbaar en er zitten geen kosten aan verbonden. Wel handschoenen meenemen voor de veiligheid. Er zijn trainers(sters) aanwezig.

Er zijn wekelijks op maandag- en vrijdagtrainingen: maandagavond: 18:45 tot 19:45 ijstraining voor 14 + op de ijsbaan in Dordrecht, en dinsdagavond: 20:30 – 22:00 droogtraining voor 14+ in de sporthal van het Carillon in Nieuw-Lekkerland.

Op vrijdagavond is er van 18:00 tot 18:45 uur ijstraining op de benedenbaan voor trainingsgroep 1 +2 op de ijsbaan in Dordrecht, van 18:15 tot 18:50 ijstraining op de bovenbaan voor trainingsgroep 3 op de ijsbaan in Dordrecht en van 18:50 tot 19:45 uur ijstraining op de bovenbaan voor 14+ op de ijsbaan in Dordrecht. Voor meer informatie: www.ijsclubdemolenhoek.nl.