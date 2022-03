CBS De Fakkel in Goudriaan bestaat 100 jaar: ‘Het geloof is extra dimensie’

GOUDRIAAN • De Eerste Wereldoorlog was nog maar net achter de rug toen een groepje Goudrianers de koppen bijeen stak voor beraad over de oprichting van een christelijke lagere school in hun dorp. Die school bestaat nog steeds.

De oprichters vergaderden onder leiding van een dominee uit Noordeloos. “De hervormde kerk in het dorp was namelijk vacant”, vertelt de huidige directeur Kees van Meerkerk, gezeten aan de keukentafel van CBS De Fakkel.

Oud-voorzitter Pieter Terlouw, met geamuseerde blik: “De oprichtingsvergadering vond plaats in de openbare school. Dat was de enige locatie voor gemeenschappelijk gebruik.”

Tweespalt

De impact op het dorp was groot; er ontstond tweespalt. Uit de overlevering weet Terlouw dat bakker Boele daardoor de helft van zijn klanten verloor. “Het is een dapper besluit geweest destijds”, vindt Terlouw. “De mensen brachten zowel in geld als in hun doen en laten een offer.”

Onder de naam ‘School met den Bijbel’ opende de school in 1922 de deuren. Het toenmalige gebouw staat er nog, naast de huidige school aan de Noordzijde. “Een antiquair heeft er nu zijn atelier.”

De start van christelijk lager onderwijs betekende niet dat het openbaar onderwijs verdween – niet meteen. Pas begin jaren negentig werd de openbare basisschool opgeheven. Terlouw: “De school was waar nu kinderopvang Alles Kids zit. Er waren nog maar veertien leerlingen. Een groot deel van die leerlingen is hier geïntegreerd.”

De betekenis van christelijk onderwijs is voor Van Meerkerk: “Dat je de Bijbelverhalen meegeeft aan de kinderen en vertelt over het verlossingswerk van Jezus. Ik denk dat dit de basis is van het christelijk onderwijs, maar van daaruit zegt het ook iets over de manier waarop je naar een kind kijkt. Elk kind verdient onderwijs wat bij hem of haar past. Dat moet je doel zijn, vanuit die visie.”

Terlouw haast zich te zeggen dat op openbare scholen natuurlijk ook naar het individuele kind gekeken wordt. “Maar het geloof is een extra dimensie.” Van Meerkerk: “We moeten ons niet verheffen boven het openbaar onderwijs, helemaal niet. Alleen: de extra dimensie is dat je ook een stukje van het christelijk geloof wil overdragen in je groep.”

Breder draagvlak

Ouders die niet vanwege de christelijke identiteit voor de school kiezen, vinden op De Fakkel respect voor hun levensbeschouwing. Van Meerkerk: “We houden er rekening mee dat ouders verschillend zijn, door goed naar elkaar te luisteren. Onze goede doelen zijn bijvoorbeeld niet alleen christelijk. We sparen met de kinderen ook voor de Flying Doctors. Wie is daartegen?”

Terlouw: “Ik denk dat je toch onbewust zoekt naar een breder draagvlak, zonder je identiteit te verliezen.” Van Meerkerk: “Ik denk dat je niet in je eigen koker moet blijven hangen.” Terlouw: “Dat is verrijkend.”

Enorme impact

Terugblikkend op het laatste deel van de schoolhistorie zegt Van Meerkerk: “Ik kwam binnen op een dieptepunt. De directeur, Arwin Hakkesteeg, was ernstig ziek en overleed.” Terlouw: “Binnen zeven jaar waren er nog twee sterfgevallen: juf Ada Broer en juf Pia van der Ham overleden. Je merkt dan welke plaats de school in het dorp heeft, het had enorme impact. Er was collectief verdriet.”

Een andere belangrijke gebeurtenis is de aansluiting bij het overkoepelende bestuur van Karakter, een vereniging van zes scholen met de Bijbel in de Alblasserwaard. “We hebben dat gedaan omdat we weten hoe kwetsbaar een kleine school kan zijn”, vertelt Van Meerkerk. “Het beleid van het bestuur is wel dat er in elk dorp een school blijft.”

Onderlinge cohesie

Kijkend naar de toekomst hopen ze op een nieuw gebouw. “Het gebouw is gedateerd, sluit niet aan bij het huidige onderwijs, dat meer op het individu is gericht.”

De Fakkel telt 92 leerlingen, een aantal dat naar verwachting voorlopig stabiel zal blijven. Typerend vindt Van Meerkerk: “De veiligheid, geborgenheid en onderlinge cohesie. Kinderen zorgen voor elkaar, pleinwacht hoef je hier eigenlijk niet te houden. De sfeer in het dorp zie je uitgebeeld op het plein.”

De jubileumviering vindt plaats op zaterdag 21 mei, met een reünie en een kleine tentoonstelling.

Klik hier om je aan te melden voor de reünie