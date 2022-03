CDA Molenlanden op bezoek bij Avres

GIESSENBURG • Afgelopen vrijdag 4 maart brachten Damar van den Herik, Jonette Korevaar en Jan Arie Koorevaar een werkbezoek aan AVRES locatie Landsinghof in Giessenburg. Op deze werklocatie werken mensen op de kwekerij. Hier gingen ze in gesprek met Avres directeur Patrick van Uitert en teammanager Gerard Doeland.

Patrick Uitert steekt van wal op de vraag wat Avres nu eigenlijk is: ‘We zijn ontstaan uit een fusie tussen een sociale werkplaats en een regionale sociale dienst; nu zijn we een werk- en ontwikkelbedrijf. We begeleiden en ontwikkelen mensen naar werk, verstrekken uitkeringen, bieden schuldhulpverlening en zijn werkgever voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

En dat doen voor de gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden en de Gorinchem. De schaalgrootte van de regio is prettig om de samenwerking met de gemeenten, onderwijs en bedrijven slagvaardig te kunnen invullen.

Gerard Doeland, zelf inwoner van Giessenburg, vult aan: ‘Wij zijn gebaat bij werk dichtbij. We doen dat werk als ondernemer, maar we profileren ons niet als ondernemer op de markt. Als je dat wel zou doen haal je werk, ver weg vandaan. Maar dan staat de mens niet meer centraal en alleen efficiëntie’. Patrick van Uitert: ‘We stellen de mens centraal en streven ernaar dat inwoners zelf weer regie over hun leven kunnen terugpakken. We werken bijvoorbeeld samen met het sociale team van de gemeente. Want als je thuis lekker in je vel zit, dan kun je het werk ook aan. Wij ontwikkelen mensen. Soms betekent dat telkens een stapje meer. Soms betekent dit dat je, als medewerker, in staat blijft om te doen wat je kunt doen’.

Dagmar van den Herik vroeg zich af wie er werken bij Avres. Gerard Doeland ‘Mensen die in deze krappe arbeidsmarkt bij Avres werken hebben ons echt nodig.’

Op de vraag van Jan Arie Koorevaar bij welke bedrijven Avres mensen plaatst , zegt Patrick van Uitert: ‘Wij gaan nu meer naar bedrijven toe en vragen: Wat hebben jullie nodig. In deze regio kunnen veel mensen aan de slag bij MKB bedrijven. Echt mooi. En wat ons nog verder zou helpen is als bedrijven er door de gemeente op gewezen kunnen worden dat wij heel veel voor hen kunnen betekenen. Als ze willen uitbreiden of zich hier in de streek willen vestigen, maak dan als gemeente op voorhand goede afspraken over Social Return. Als wij met de werkgevers inzicht hebben welke behoefte er aan mensen is, kunnen wij aan de slag met de selectie en ontwikkeling van potentiële kandidaten. Dat is voor beiden positief!’