Kringloopplein Nieuw-Lekkerland start inzamelpunt hulpgoederen Oekraïne

NIEUW-LEKKERLAND • Op dinsdag 8 maart start Kringloopplein Nieuw-Lekkerland met een inzamelpunt van hulpgoederen voor Oekraïne.

Iedereen die wil helpen, kan hulpgoederen brengen. De openingstijden van het kringloopplein zijn hiervoor verruimd van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 en 16.00 uur. Het Kringloopplein Nieuw-Lekkerland is gevestigd aan de Ambachtsweg 2.

“Overal in Nederland komen hulpacties op gang voor Oekraïne. Nieuw-Lekkerland heeft met stichtingen als Christian Children Relief en GAiN een 25 jaar lange traditie van hulp aan Oekraïne. De start van het inzamelpunt voor hulpgoederen samen met onze partner GAiN en de gemeente Molenlanden bij het Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland is hiervan een logisch vervolg”, vertelt Hans van den Brule van Waardlanden.

Door de directe contacten van vrijwilligers in Nieuw-Lekkerland en het netwerk van partners van GAiN in en rond Oekraïne weten we waar nu echt behoefte aan is. We vragen op dit moment eenpersoonsdekens en -dekbedden, slaapzakken, paracetamol, voedsel dat twee maanden of langer houdbaar is, voedzame eiwit- en mueslirepen, ehbo-sets en hygiëne-artikelen zoals tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, maandverband en luiers. Iedereen kan deze hulpgoederen vanaf 8 maart brengen bij het Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland.

GAiN zorgt voor vervoer van de hulpgoederen naar Oekraïne. Daarom vragen we naast de inzameling van hulpgoederen ook financiële steun om de kosten voor dit transport te dekken. Geld overmaken kan makkelijk en veilig op de donerensite van naar Global Aid Network (GAiN): www.gainhelpt.nu.