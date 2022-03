4 tips voor crypto beleggen

Het regelmatig opzij leggen van geld is een verstandige zet om te verrichten. Een financiële buffer opbouwen is van belang voor wanneer het leven even een rare wending neemt. Het verliezen van je werk, de auto die plotseling onderhoud vraagt, onderhoud aan je woning of een gezondheidsprobleem die de portemonnee leeg trekt. Indien er nog een spaarcentje overblijft is het sparen bij de bank helaas niet meer aan de orde.

Het beleggen in cryptocurrency heeft een enorme groei doorgemaakt. Vele nieuwe gebruikers proberen de crypto naar zich toe te trekken aangezien hier extra winst te behalen valt. Indien je op zoek bent naar tips of een strategie voor de crypto handel is dit artikel zeker interessant om te gaan lezen.

De beste tips om met crypto een winstgevende handel te bereiken:

- Crypto beleggen te leren via een demo-account of te beginnen met een klein bedrag

- Het beleggen in crypto simpel te houden

- Verkleinen van de inleg per belegging en het minimaliseren van de hefboomwerking

- Vertoon geduld en forceer de handel in crypto niet

Leer crypto trading via een demo-account of start met kleine bedragen

Voor de startende crypto belegger zijn er vele mogelijkheden om met crypto aan de slag te gaan. Er zijn hierbij bepaalde verleidingen om investeringen te gaan doen via cryptocurrency platformen die bepaalde hefboom of vermenigvuldigende factoren rekenen bij een belegging. Door te speculeren over de prijzen van crypto valuta’s zoals een dogecoin koers worden er pogingen gedaan om laag te kopen en weer voor een hoge prijs te verkopen. Zonder enige kennis van de markt en een heldere strategie raak je hierbij al gauw je geld kwijt.

Een verstandige zet is om crypto beleggen te leren via bijvoorbeeld een demo-account of app . Hierbij wordt jouw een mogelijkheid geboden om met ‘nep-geld’ te beleggen. Indien er geen winst behaald wordt of een strategie niet goed uitpakt kom je niet zonder lege handen te staan. Leer op deze manier van de crypto handel zonder dat het spaargeld eronder lijdt en je risico’s loopt.

Houdt het simpel

Veel starters die de crypto markt betreden denken te veel na, kijken te veel naar grafieken of doen te veel trades en lopen hierbij meer risico dan zou moeten.

Deze klassieke kenmerken van een belegger geven aan dat er geen duidelijk plan opgesteld is. Besef voor jezelf goed dat een klein deel van jouw tijd besteed wordt aan het uitvoeren van transacties zoals dogecoins kopen , Shiba en het beheersen van de risico’s. Het overgrote deel van je tijd die je besteed aan het beleggen is het opzetten van je plan en te wachten tot het juiste moment gekomen is om daadwerkelijk te beleggen. Zet de handel naar jouw hand, laat het verlopen volgens jouw plan, beperk verliezen en laat de gretigheid achterwege.

Begin klein en eindig groot

Vele beleggers die handelen op de cryptomarkt of de traditionele aandelenmarkt weten als geen ander dat het toepassen van een onjuiste positiebepaling of moment om in te stappen een niet terugkerende actie is die spijt oplevert. Indien er een hefboom gebruikt wordt zal dit verlies alleen maar toenemen. De ervaren belegger profiteert van kleine prijs fluctuaties die dankzij een hefboom grote rendementen opleveren. De crypto markt is erg volatiel wat betekent dat de hefboom grote gevolgen kan hebben in een kort tijdsbestek. De beginnende belegger doet er verstandig aan om de hefboomwerking om deze reden klein te houden. Tevens is het verstandig om met kleine bedragen te beginnen en niet meer dan 5% van je spaargeld te besteden aan crypto om zodoende eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en er financieel niet failliet van te raken.

Geduld is een winstgevende zaak

Haastige spoed is zelden goed bij crypto beleggen. Vertoon geen FOMO (fear of missing out), plan je transacties en spreek voor jezelf af wanneer je een bepaalde trade in wilt gaan en weer wilt verlaten. De markt is iedere minuut van de dag actief, wat betekent dat een bepaalde kans missen nou eenmaal bestaat. Wees daarom geduldig en wacht op de volgende ideale gelegenheid om in te stappen.