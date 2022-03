Opschoondag in Ameide en Tienhoven aan de Lek

AMEIDE/TIENHOVEN AAN DE LEK • Ook dit jaar willen de Lekprikkers uit Ameide en Tienhoven aan de Lek meedoen met de Landelijke Opschoondag. Op zaterdag 19 maart gaan ze weer aan de slag. Ze kunnen daarbij alle hulp gebruiken.

Sinds de vorige opschoondag is het team van de vaste prikkers uitgegroeid tot ongeveer 35 deelnemers. Ameide en Tienhoven zijn schoner geworden en toch is er nog veel zwerfvuil te vinden. “We willen het dorp schoner maken en met onze actie duidelijk maken dat blikjes, flesjes, wikkels, peuken enzovoort niet op de straat en in het groen thuishoren”, vertelt Sam Janse, één van de organisatoren. “Bovendien spoelt de Lek onophoudelijk vuil aan dat we zo veel mogelijk opruimen voordat het zich bij de plastic soep in de oceanen voegt.”

Op zaterdag 19 maart komt de groep om 09.30 uur samen bij de fruitschuur van de familie Verheij aan de Prinsengracht, achter huisnummer 79. Degenen die nog geen materiaal hebben om zwerfvuil op te rapen krijgen grijpers, zakken en hesjes mee. Bij de fruitschuur wordt eerst koffie, thee of limonade gedronken en dan gaat de groep om ongeveer 10.00 uur in groepjes door Ameide en Tienhoven. Sam: “Het zal fijn zijn als er naast de huidige groep van 35 prikkers nog meer volwassenen en kinderen enthousiast gemaakt kunnen worden. Daarom: nodig uw buren, vrienden en andere bekenden uit en laat de inwoners van onze mooie dorpen zien dat we voor een schoon en zwerfafvalvrij dorp zijn.”

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Rob de Wit: robwit6@gmail.com of 06-39689190.