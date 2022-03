Gemeentebelangen Molenwaard schenkt batig saldo aan Franse Put in Streefkerk

STREEFKERK • De Streefkerkse speeltuinvereniging de Franse Put ontving op zaterdag 5 maart een cheque ter waarde van € 737,77 uit handen van de bestuursleden Thijs de Bruijn en Kees de Bruijn van Gemeentebelangen Molenwaard. Dit bedrag was het batig saldo, dat bij de opheffing van de vereniging op 31 december 2021 nog op de rekening stond.

De lokale partij werd als Gemeentebelangen Liesveld in 2001 in Streefkerk opgericht door Cees van der Burgh (VVD) en Zweitse de Vries (PvdA). Beide heren hadden het gehad met de ballast van de landelijke politiek en sloegen de handen ineen. De landelijke partijen gaven dit lokale politieke initiatief weinig kans. De inwoners dachten daar anders over en zo werd Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen in 2006 de grootste partij in Liesveld. De lijstcombinatie SGP en ChristenUnie behaalden slechts 21 stemmen meer.

De doelstelling van Gemeentebelangen is behaald met de herindeling naar Molenlanden en de oprichting van Doe mee! Molenlanden. Kees de Bruijn: “Als lokale partij kunnen we nog altijd al onze energie stoppen in wat er in onze straat, buurt en vereniging gebeurt. Dat blijft hét argument om voor een lokale partij te kiezen.”

De ledenvergadering van Gemeentebelangen besloot unaniem om het laatste geld aan een goed doel te besteden in het dorp waar de roots van de partij lagen. Thijs de Bruijn: “In Streefkerk is het begonnen. Ik was daar nog bij en hoe mooi is het om dit geld te investeren in een vereniging, die zich inzet voor de kinderen van nu.”

De Franse Put moet vanwege de aangescherpte regels investeren in nieuwe speeltoestellen. Het geld is daarom meer dan welkom.