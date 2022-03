SGP Molenlanden op bezoek bij tientallen boeren: ‘Verdienen onze steun’

MOLENLANDEN • De SGP in Molenlanden heeft in de afgelopen weken bij tientallen boeren een voerschep gebracht en het verkiezingsprogramma. In dit verkiezingsprogramma is een speciale paragraaf opgenomen over de agrarische sector.

De SGP is van mening dat de agrarische sector een steun in de rug verdiend. Juist in deze tijd waarin het vaak onzeker is. Lijstrekker Corné Egas: “Agrariërs zijn landelijk belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen in Molenlanden een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Daar moeten we zuinig op zijn. Regels moeten er zijn als steun in de rug in plaats van als stok tussen de spaken. In de afgelopen jaren stonden wij pal voor onze boeren en we zullen dit ook in de komende periode blijven doen”.

In het verkiezingsprogramma van de SGP staan meerdere concrete voorstellen om de agrarische sector nog toekomstbestendiger te maken. Als het aan de SGP ligt, bezoekt bijvoorbeeld elk kind in zijn basisschoolperiode een boerderij. Ook moet er een speciale contactfunctionaris komen voor boeren bij wie ze met hun vragen en uitdagingen terecht kunnen en die hen zo nodig wegwijs maakt en verbindt met bestaande subsidieregelingen die bij hun situatie passen.