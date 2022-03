Gemeente Vijfheerenlanden biedt opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentehuis Meerkerk

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft het aanbod gedaan om vluchtelingen op te vangen in het gemeentehuis in Meerkerk. Men geeft aan zich voor te bereiden op de komst van de vluchtelingen en samen op te trekken met andere steden binnen de provincie Utrecht in het organiseren van mogelijke opvangplekken.

De gemeente volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet en laat weten het verbijsterend en onacceptabel te vinden wat er momenteel in het land gebeurt. Vijfheerenlanden onderzoekt hoeveel vluchtelingen er kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd wil men de huisvesting van statushouders niet doorkruisen.

Inwonersinitiatieven

Naast het aanbod van de gemeente om vluchtelingen op te vangen in het gemeentehuis in Meerkerk, zijn er ook volop inwonersinitiatieven aan de gang binnen de gemeente. Zo is er een particulier initiatief om 20 personen op te vangen in een kantoorpand aan de Lorentzweg in Vianen. De gemeente geeft aan contact te zoeken met partijen die op deze of een andere manier een rol spelen.

Tijdens het overleg van de Veiligheidsregio Utrecht en gemeenten werd de actuele situatie al besproken. De verwachting is dat het Rijk dezde week nog een besluit neemt over de crisisaanpak. Hierop is gemeenten gevraagd zelf vast na te denken en voor te breiden op mogelijke opvang.

Projectteam

Inmiddels is binnen Vijfheerenlanden gestart met een projectteam dat de voorbereidingen heeft opgestart. In beeld is gebracht hoe we de uitvoering samen met onze inwoners en maatschappelijke partners willen gaan opzetten. Omwonenden van het gemeentehuis zouden inmiddels een brief moeten hebben gehad, waarin zij worden geïnformeerd over de opvangplannen.

Vandaag is men gestart met het opruimen van de eerste en tweede verdieping van het gemeentehuis in Meerkerk. Zodra bekend wordt wanneer de opvang ingezet gaat worden heeft de gemeente zo'n vier werkdagen nodig om de locatie in te richten en af te werken.

Oproep gemeente

De gemeente VIjfheerenlanden doet een beroep op de inwoners en ondernemers om te helpen bij het gereedmaken van de locatie. Inwoners die hierbij willen helpen of die zelf andere initiatieven hebben waar ze de gemeente van op de hoogte willen stellen kunnen mailen naar vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.

Burgemeester Sjors Fröhlich laat via Twitter weten trots te zijn op de inwoners en op hun initiatieven.