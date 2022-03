Koninklijke Woudenberg gaat verhuizen; kansen voor woningbouw Ameide

AMEIDE • Erkend restauratie bouwbedrijf Oudenberg uit Ameide heeft plannen om haar werf te verhuizen uit Ameide. Samen met wethouder Huib Zevenhuizen heeft men de intentie uit gesproken om de mogelijkheden tot verhuizing naar bedrijventerrein Meerkerk IVa te onderzoeken. Dit biedt kansen voor woningbouw in Ameide.

Het historische hoofdkantoor aan de Voorstraat in Ameide blijft in gebruik, maar de Werf van Woudenberg, gevestigd aan de Hogewaard, gaat verhuizen.

Partner voor opdrachtgevers en ontwerpers

Aafke van der Werf, algemeen directeur van Koninklijke Woudenberg, zegt: “Onze missie is het mogelijk maken dat iedereen kan blijven genieten van historische gebouwen – in de ontwerpfase, tijdens de werkzaamheden en in de toekomst. Als partner voor opdrachtgevers en ontwerpers speelt Koninklijke Woudenberg een toonaangevende rol in restauratie, herbestemming, renovatie en onderhoud van het cultureel erfgoed en zijn belevingswaarde.”

“De bedrijvigheid met veel transportbeweging zoals de materieeldienst en de steenhouwerij worden verplaatst. Nu krijgen we de kans om door te ontwikkelen in Meerkerk.”

Plannen woningbouw nog pril

Wethouder Zevenhuizen vult aan: “Koninklijke Woudenberg is voor de gemeente een belangrijke ondernemer. We willen hen dan ook graag behouden. We zijn daarom blij dat we samen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Meerkerk IVa.”

“Ook biedt het voor Ameide nieuwe ruimte voor woningbouw. De plannen voor woningbouwontwikkeling zijn nog heel pril. Soort bouw, doelgroepen en prijzen zijn nog niet bekend. Dat volgt allemaal op een later moment.”