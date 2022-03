Pand 83 in Nieuw-Lekkerland steunt Nederlandse Arenda die hulp biedt in Kiev

NIEUW-LEKKERLAND/OEKRAÏNE • Pand 83 Lunchroom en Sterk@Werk in Nieuw-Lekkerland zijn een actie begonnen om het hulpverleningswerk van Andriy en Arenda Vasylenko-van de Ree te ondersteunen. Arenda is een Nederlandse, die samen met haar Oekraïnse man daar onder meer een bakkerij en een lunchroom heeft waar mensen met een beperking werken.

Tijdens de oorlog zijn ze niet gevlucht of opgehouden met hun werk, maar willen ze juist doorgaan met hun werk. Arenda, haar man, kinderen en andere mensen bakken iedere dag brood voor ziekenhuizen, weeshuizen, militairen en iedereen die voedsel nodig heeft. Ze delen dit brood en tevens soep gratis uit.

“Ze hebben via Nederland een rekening nummer en kunnen donaties hard gebruiken”, vertelt Jolanda de Vries van Sterk@Werk. “We willen met Pand 83 donaties ophalen door onder andere een gedeelte van het verkocht gebak te doneren. Ook willen we een doneerpot neerzetten en speciaal blauw met geel gebak gaan maken.”

De contacten van Sterk@Werk en Pand 83 in Nieuw-Lekkerland met Andriy en Arenda zijn alweer enkele jaren oud. Jolanda: “Twee jaar geleden zijn we uitgenodigd in het toen nog prachtige Kiev door Arenda Vaysylenko-van de Ree om op conferenties te praten over Sterk@Werk en kansen voor mensen met een beperking.”

Arenda is een lans gaan breken voor deze doelgroep en heeft een speciaal onderwijs school opgericht, een methodiek ontwikkeld en dagbestedingen als een bakkerij, een lunchroom, dagbestedingscemtrum en een woning opgezet. Haar personeel is met regelmaat in Nederland geweest om inspiratie op te doen en de pedagogische aanpak te observeren.

Jolanda: “Nu is alles verwoestend anders. Ze hebben besloten Brovary, in de omgeving van Kiev en al hun projecten en hun werk niet in de steek te laten en te verlaten.”

Andriy en Arenda hebben via Nederland een rekeningnummer en kunnen donaties hard gebruiken. Giften voor Bread4Ukraine kunnen overgemaakt worden naar Stichting Kom over en help in Nijkerk via bankrekeningnummer NL42RABO0161004555 onder vermelding van ‘Bread4Ukraine’. En bij de lunchroom van Sterk@Werk in Pand 83 aan de Planetenlaan 83 in Nieuw-Lekkerland.