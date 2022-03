Iris Blokland uit Goudriaan in finale Miss Teen Zuid-Holland

GOUDRIAAN • Iris Blokland (17) uit Goudriaan is doorgedrongen tot de finale van Miss Teen Zuid-Holland. Ze hoopt te winnen en door te gaan naar de landelijke finale, niet alleen omdat ze mooi is, maar vooral omdat ze een boodschap heeft.

Hoe ben je ertoe gekomen om mee te doen?

Iris: “Ik ben gescout door een oud-finalist, die mij voorgedragen heeft. Het leek me leuk om mee te doen en heb me toen aangemeld. Dat was in december vorig jaar.”

Hoe is het verder gegaan:

Iris: “Er waren 400 aanmeldingen. Omdat een grote scoutingdag vanwege corona niet mogelijk was, moesten we filmpjes maken. Daaruit werd een eerste selectie gemaakt van 30 meiden die door mochten gaan. Daarna was er een scouting in kleiner verband en werden er 20 uitgekozen voor de finale. Ik zat daar gelukkig bij! Nu zijn we ons aan het voorbereiden op de finale. Er zijn fotoshoots en filmpjes gemaakt en we moeten acties houden om geld in te zamelen voor de Linda Foundation, het goede doel van de Miss Teen verkiezing. Ook ben ik actief op social media”

Wat wil je bereiken met je deelname?

Iris: “Natuurlijk wil ik graag winnen, maar ik vind het vooral leuk om mensen te inspireren voor meer welzijn voor mens en dier. Ik ben bijvoorbeeld al vijf jaar vegetarisch en wil daarvoor graag mensen enthousiast maken. Als ik Miss Teen Zuid-Holland of van Nederland zou worden, krijgt ik steeds meer podium voor mijn boodschap.”

Hoe kunnen mensen op je stemmen?

Iris: “Dat kan door ‘Poll Zuidholland Iris’ naar 3010 te sms-en. Dat kost 1,10 per sms en zorgt voor 10 procent van mijn eindscore. De jury bepaalt 50 procent van de eindscore en de overige punten ontvang je door je acties en presentaties.”

Hoe gaat het verder met de verkiezing?

Iris: “De finale van Zuid-Holland is op zaterdag 26 maart in het theater in Vlaardingen.”

q www.missbeautynetherlands.com.