Nu investeren in de jeugd loont in de toekomst

Een plek om nieuwe mensen te ontmoeten, om activiteiten te ondernemen en waarbij jongeren ondersteund worden in hun ontwikkeling.

Momenteel zijn er daar te weinig van in Molenlanden, terwijl het geld kan besparen en jongeren kan helpen.

Stijgende kosten Jeugdhulp

De afgelopen jaren zijn er veel raadsvergaderingen geweest over jeugdhulp. Ieder keer komt het erop neer dat er extra miljoenen nodig zijn voor jeugdhulp. Sinds de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp ligt bij gemeente en niet meer bij de provincie kost het de gemeente jaarlijks velen miljoenen. Ook het beknibbelen van het rijk op het geld dat zij bieden ter ondersteuning aan gemeenten, drijft gemeenten in het nauw. Geen post is zo groot als de jeugdhulp in vrijwel iedere gemeente.

Onze jeugd echt helpen

Gemeenten in heel Nederland zitten met hun handen in het haar. Wanneer trek je de grens met die steeds hogere kosten van de jeugdhulp en wat zijn de gevolgen als we die grens trekken voor onze jeugd? Kunnen we dan nog al onze hulpvragende jongeren helpen? Na diverse gesprekken met inwoners en jongerenwerkers vond ik een deel van het antwoord op de vraag hoe we onze jeugd echt kunnen helpen. We moeten een deel van de oplossing niet zoeken in het direct korten op de balans van de gemeente, maar daadwerkelijk investeren in de jeugd en dat kunnen we doen door in te zetten op preventie.

Meer aandacht voor preventie

Hoe mooi is het dat er een meidenclub is in het jeugdhonk van Nieuw-Lekkerland die met elkaar één keer in de week kunnen kletsen over soms lastige onderwerpen en hoe mooi is het dat jongeren die soms in de knoop zitten met zichzelf één op één coaching krijgen van de jongerenwerker? Daarbij kunnen jongerenwerkers en vrijwilligers ook oplossing bieden voor andere zaken zoals hulp en ondersteuning bij een sollicitatie van een jongere die zelf moeite heeft met het opstellen van een sollicitatiebrief. Of het organiseren van activiteiten voor jongeren met een rugzakje, waardoor nieuwe vriendschappen ontstaan.

Jongerenwerk meer waarderen

Als deze mogelijkheden er niet zijn, kunnen er problemen ontstaan en is er waarschijnlijk zwaardere hulp nodig voor de jongeren. Wat mij betreft zou het jongerenwerk daarom nog meer gewaardeerd moeten worden en breder ingezet moeten worden zodat we extra aandacht kunnen hebben voor jongeren in heel Molenlanden. Uiteraard naast de initiatieven die vrijwilligers al uitvoeren bij kerken, verenigingen en andere organisaties die de jeugd ondersteunen. Ook zij hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugd.

Wat gaat het CDA doen ter ondersteuning van de jeugd?

Afgelopen zomer hebben een aantal partijen waaronder het CDA een motie ingediend om onderzoek te doen naar het realiseren van een jeugdontmoetingsplaats in iedere kern. Inmiddels is dat onderzoek gepubliceerd met daarbij de kosten en is het aan de raad om hier verdere invulling aan te geven. Het gaat over 25 000 euro per kern, voor het realiseren van een jongerenontmoetingsplaats, het bieden van activiteiten in deze jongerenontmoetingsplaats en voor de inzet van de jongerenwerker. Een flinke investering in eerste opzicht, maar met die velen miljoenen die zware jeugdhulp momenteel kost in het achterhoofd een handreiking naar onze jongeren.

Mocht het CDA daarom het geluk hebben in coalitieonderhandelingen terecht te komen dan zouden deze ontmoetingsplaatsen een harde eis moeten zijn. Niet alleen omdat het voor de jeugd fijn is om elkaar te kunnen ontmoeten, maar ook omdat je op die manier de jeugd echt kan helpen. Als de jeugd echt zo belangrijk is voor ons, laten we er dan ook eens in investeren.