Jouw drukwerk is in goede handen bij Kontakt Mediapartners (Foto: Emmely Van Mierlo)

Elke ondernemer begrijpt dat tijd een kostbaar iets is en dat je die zo efficiënt mogelijk moet gebruiken. Waarom zou je je dan bemoeien met zaken waar je geen verstand van hebt? Of geen gevoel bij hebt? Of waar anderen beter in zijn? Zo’n fenomeen is drukwerk; echt een vak apart.

Bij wie klop jij aan voor je visitekaartjes, posters, flyers, briefpapier, kortom alle soorten promotioneel en huisstijl drukwerk? En hoe kom je aan drukwerk met impact? Kontakt Mediapartners, het bedrijf achter de lokale en regionale krant en nieuwssite Het Kontakt, kan jou deze zorg uit handen nemen. Want Kontakt Mediaparters werkt nauw samen met De Groot – grootsgedrukt.nl. Jouw zakelijke drukwerk is hun passie!

Letterlijk onder één dak

Doordat Kontakt Mediapartners en De Groot – grootsgedrukt.nl letterlijk onder één dak zitten, kunnen ze snel schakelen en invulling geven aan alle mogelijke drukwerkwensen. Je hebt daarbij het voordeel dat jouw vertrouwde contactpersoon van Kontakt Mediapartners alles voor je regelt. Daarbij denken de accountmanagers graag met je mee. Ga je voor grote oplagen zoals promotioneel drukwerk of het drukken van boeken, dan biedt offset drukken vele pluspunten. Maar soms is online drukwerk voordeliger, bijvoorbeeld bij een klein aantal visitekaartjes of driehonderd vel briefpapier. Dat bestel je gemakkelijk via de webwinkel.

Al 50 jaar ervaring

De drukker uit de polder staat al ruim 50 jaar voor kwaliteit, ambacht en innovatie. De vakmensen werken met de nieuwste, snelste en beste drukpersen. Hierdoor is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van Nederlands grootste drukkerijen in al het zakelijk drukwerk en promotiedrukwerk; van klein tot groot. Zowel eenmansbedrijven, stichtingen als multinationals brengen hun drukwerk onder bij de drukker. “Met ruim 50 jaar kennis in één pand, past het eindresultaat altijd bij uw wensen, bedrijf en huisstijl”, aldus Frans van Rossem, relatiemanager bij De Groot - grootsgedrukt.nl. De professionals gunnen je de beste oplossingen van standaard tot exclusief drukwerk en geven altijd passend drukwerk-advies.

Liefde voor het ambacht

Een goede drukker inspireert en gaat iedere dag voor de hoogst haalbare kwaliteit van het moment. Hij of zij kent de veranderingen in zijn vak en enthousiasmeert over innovatie. Liefde voor het ambacht én innovatie staan bij De Groot - grootsgedrukt.nl hoog in het vaandel. Het bedrijf onderneemt duurzaam en milieuvriendelijk, o.a. dankzij nieuwe, snellere en betere persen. En wist je dat de drukkerij ook groot formaat posters drukt? Zij hebben kwaliteitspersen die groottes tot 106 bij 145 centimeter aankunnen!

Van verpakken tot bezorgen

Kontakt Mediapartners verzorgt samen met de drukkerij het totale traject van verpakken tot het bezorgen van drukwerk. “Dit betekent veel meer dan drukwerk in een doos stoppen en verzenden”, zegt accountmanager Jeroen Ammeraal. “Wanneer bepaalde producten met elkaar verbonden moeten worden zoals een flyer als insert bijstoppen in een magazine, dan regelen wij dat. Dit biedt absolute toegevoegde waarde voor onze klanten.” Ook als uw promotiedrukwerk op verschillende locaties bezorgd moet worden, zoals bij diverse filialen, verzorgt het bedrijf de fulfilment. “Wij maken bij iedere opdracht de afweging welke vorm van drukwerkbezorging passend is afhankelijk van de hoeveelheid, afstand en het aantal afleverlocaties. Veel zendingen worden door vaste logistieke partners bezorgd die door middel van groupage en modern materieel tot een efficiënte werkwijze komen. Spoedleveringen die speciale aandacht nodig hebben, worden met onze vrachtwagen en bestelbussen juist en adequaat bezorgd.”

Drukwerk met impact bestellen?

Wil jij ook een blijvende indruk maken met jouw drukwerk? De professionals van Kontakt Mediaparters en De Groot – grootsgedrukt.nl komen graag met een passende oplossing voor jouw drukwerkvraag. Kijk op de websites kontaktmediapartners.nl of grootsgedrukt.nl. Liever iemand aan de telefoon? Bel 0183 – 583 200 of stuur een mail naar info@kmp.nl..