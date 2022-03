SGP Molenlanden bedankt de brandweer met een taart

MOLENLANDEN • De SGP van Molenlanden heeft woensdagavond 2 maart een bezoek gebracht aan de brandweer in Molenaarsgraaf. De vrijwilligers kregen uit de handen van de partij een taart overhandigd als blijk van waardering voor hun inzet.

De SGP is blij met het vrijwilligers van de brandweer. Lijsttrekker Corné Egas: “De brandweer in Molenlanden wordt gevormd door een grote groep vrijwilligers. Mannen en vrouwen die zich inzetten om voor de veiligheid van anderen te zorgen. Dag en nacht kunnen we een beroep op ze doen. Nooit tevergeefs. Dat verdiend waardering. Daarom hebben we de oefenavond van één van de korpsen bezocht om dat aan hen duidelijk te maken.”

De vrijwilligers waren blij met het bezoek. Het is goed als er ook vanuit de politiek waardering uitgesproken wordt richting de brandweervrijwilligers. Het korps kent vaste gezichten, maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Met de nieuwe gezichten is het korps blij, hierdoor kan de posten blijven bestaan en een bijdrage leveren aan de veiligheid in Molenlanden.